РФ запретила въезд пяти умершим американцам, в том числе сенатору Маккейну

Об этом говорится в санкционном списке на сайте МИД России.

Среди 963 подсанкционных жителей США напротив пяти человек стоит отметка "умер/ла".

МИД отмечает, что в их отношении действует "запрет въезда (в Россию) на постоянной основе"

В списке среди умерших – экс-сенатор Джон Маккейн, экс-конгрессумен Элси Гастингс, экс-первая заместитель директора ЦРУ Мелисса Дриско, экс-судья Стивен О'Нил, бывший военный Джереми Сивитс.