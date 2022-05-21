РФ запретила въезд пяти умершим американцам, в том числе сенатору Маккейну
Россия внесла в "черный список" на въезд 5 граждан США, которые уже умерли
Об этом говорится в санкционном списке на сайте МИД России.
Среди 963 подсанкционных жителей США напротив пяти человек стоит отметка "умер/ла".
МИД отмечает, что в их отношении действует "запрет въезда (в Россию) на постоянной основе"
В списке среди умерших – экс-сенатор Джон Маккейн, экс-конгрессумен Элси Гастингс, экс-первая заместитель директора ЦРУ Мелисса Дриско, экс-судья Стивен О'Нил, бывший военный Джереми Сивитс.
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