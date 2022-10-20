РФ заплатит за свой террор в Украине изоляцией, деградацией и активами государства и квазичастных лиц, - Зеленский
Все расходы на защиту украинских энергообъектов и на восстановление инфраструктуры после террористических ударов РФ будут возмещены на средства российских же активов
Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 20 октября.
По его словам, Россия пытается уничтожить энергетическую систему Украины, заставить украинский народ страдать еще больше, но только мобилизует этим международное сообщество, чтобы оно еще больше помогало нам и еще больше давило на государство-террориста.
Зеленский отмечает, что все расходы на защиту наших энергообъектов и восстановление инфраструктуры после российских террористических ударов будут возмещены за счет российских же активов.
"Каждый из террористов будет отвечать лично за то, что делает. Перед судом. А государство-террорист заплатит за свой террор. Изоляцией, деградацией и активами – как государственными, так и квазичастными лицами, которые связаны с этим российским режимом", - добавил. он.
- Также Зеленский призвал мир остановить государство-террориста, ведь подрыв Каховской ГЭС будет означать то же, что и применение оружия массового поражения.
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