РФ заочно приговорила украинского журналиста Муждабаева к 6 годам заключения

Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал виновным Муждабаева по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и приговорил его к шести годам лишения свободы заочно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением права администрировать сайты сроком четыре года",- отметили в суде.

Ранее МВД России объявило его в федеральный розыск. Причиной уголовного преследования якобы стало его сообщение в 2018 году в Facebook с призывами к захвату и содержанию в качестве заложников "российских агентов" за рубежом, их расстрелу без суда и следствия.

Муждабаев родился и вырос в русском Тамбове. С 2008 по 2015 год был заместителем главного редактора газеты "Московский комсомолец". В 2015 году переехал в Украину и стал заместителем генерального директора крымскотатарского телеканала ATR. С 2016 года украинское гражданство. Живёт в Киеве.