РФ заминировала морские пути от Стамбула до Одессы. Есть документ, – эксперт-международник Андрей Клименко

Об этом 19 марта 2022 года сообщил ведущий украинский эксперт по вопросам Черноморского региона, представитель "Института Черноморских стратегических исследований", главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко, информирует Еспресо.TV .



В предупреждении, подписанном 18 марта капитаном морского порта Сочи Вячеславом Румянцевым, речь идет о якобы установленных украинской стороной 420 минах.



"Из-за штормовых условий якорные мины, установленные украинскими ВМС на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск, Южный (около 420 мин типа ЯМ и ЯРМ) оторваны. Просьба соблюдать особую осторожность при плавании судов в юго-западной и северо-западной частях Черного моря из-за вероятности подрыва на дрейфующих минах", - отмечает российская сторона.



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В то же время, как утверждает Клименко со ссылкой на собственные источники, в действительности имеет место "минирование со стороны ЧФ РФ рекомендованных путей коммерческих судов от Босфора в направлении Одессы".



"Это прикрывается ложью о "сорванных штормом украинских минах". Заметим, что дрейфующие в штормовом море мины подсчитать невозможно в принципе - это может сделать только тот, кто их устанавливал", - отмечает Андрей Клименко.



В свою очередь авторы специализированного телеграм-канала Реальная война считают, что информация о минировании россиянами участка между Стамбулом и Одессой может соответствовать действительности.



"Дело в том, что в течение последних трех недель российские корабли регулярно подходили к побережью Одессы и области, создавая видимость подготовки десантирования. Эта группа кораблей в своем составе имела не только сторожевые корабли и ВДК (большие десантные корабли, - ред.), но и минные тральщики, входящие в состав 400-го дивизиона противолодочных кораблей. Минные тральщики проекта 266-М и 12700 регулярно сопровождали эту группу кораблей и за три с лишним недели боевых действий вполне могли осуществить полное минирование пути от Босфора до Одессы", - говорится в пояснении.





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