Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе встречи с журналистами.

"Все понимали, что РФ заминировала дамбу еще в прошлом году. Если что-то заминировано, то мы точно этого не контролируем и может быть момент, когда будет взрыв и будут соответствующие последствия", – сказал он.

Президент отметил, что власти понимали риски заранее, поэтому были подготовлены команды ГСЧС. К такой ситуации готовились в МВД, а премьер-министр понимал, что будет происходить. Потому, по его словам, все знали, что делать.

"Очень сложная ситуация. Нам понятно, что будут затоплены от 35 до 80 населенных пунктов. Мы понимаем, что будут большие проблемы с питьевой водой в Днепровском, Запорожском и Херсонском регионах", - сказал Зеленский.

Однако президент добавил, что точные последствия будут ясны после того, как пойдет вода.