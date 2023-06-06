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РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву, - Зеленский

6 июня, 2023 вторник
19:22
Война с Россией

Российские военные заминировали Каховскую ГЭС еще в прошлом году, поэтому Украина была готова к возможному подрыву дамбы и последствиям катастрофы

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе встречи с журналистами.

"Все понимали, что РФ заминировала дамбу еще в прошлом году. Если что-то заминировано, то мы точно этого не контролируем и может быть момент, когда будет взрыв и будут соответствующие последствия", – сказал он.

Президент отметил, что власти понимали риски заранее, поэтому были подготовлены команды ГСЧС. К такой ситуации готовились в МВД, а премьер-министр понимал, что будет происходить. Потому, по его словам, все знали, что делать.

"Очень сложная ситуация. Нам понятно, что будут затоплены от 35 до 80 населенных пунктов. Мы понимаем, что будут большие проблемы с питьевой водой в Днепровском, Запорожском и Херсонском регионах", - сказал Зеленский.

Однако президент добавил, что точные последствия будут ясны после того, как пойдет вода.

  • Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробный ход событий здесь.

Владимир Зеленский
воєнні злочини Росії
Каховская ГЭС
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