РФ заминировала в Украине территорию, размером с Западную Германию: мы поможем ее очистить, - Бербок

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Reuters.

"Сейчас мы обсуждаем, как мы можем удовлетворить этот запрос, не немцы, а вместе с другими партнерами", – сказала Бербок на пресс-конференции в Берлине.

Кроме того, по словам Бербок, российские войска заминировали в Украине территории "размером примерно с Западную Германию", и сейчас Берлин вместе с союзниками обсуждает помощь Киеву в разминировании.

В начале августа в ВСУ сообщили, что украинские войска на Таврическом направлении вышли на первую линию обороны российской армии. В ВСУ указали на плотное минирование и инженерные заграждения в этом районе. Украинские военные неоднократно указывали, что быстрому продвижению мешает плотное минирование.

В то же время, последние пакеты помощи от партнеров Украины включают оборудование для разминирования. О его количестве, как правило, не сообщают.