РФ заминировала в Украине территорию, размером с Западную Германию: мы поможем ее очистить, - Бербок
Киев четко дал понять, что необходимо оборудование для разминирования мин, установленных российскими военными на юго-востоке Украины, сейчас обсуждается этот запрос
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Reuters.
"Сейчас мы обсуждаем, как мы можем удовлетворить этот запрос, не немцы, а вместе с другими партнерами", – сказала Бербок на пресс-конференции в Берлине.
Кроме того, по словам Бербок, российские войска заминировали в Украине территории "размером примерно с Западную Германию", и сейчас Берлин вместе с союзниками обсуждает помощь Киеву в разминировании.
В начале августа в ВСУ сообщили, что украинские войска на Таврическом направлении вышли на первую линию обороны российской армии. В ВСУ указали на плотное минирование и инженерные заграждения в этом районе. Украинские военные неоднократно указывали, что быстрому продвижению мешает плотное минирование.
В то же время, последние пакеты помощи от партнеров Украины включают оборудование для разминирования. О его количестве, как правило, не сообщают.
- Также сегодня, 22 августа, Бербок заявила, что Украина защищает себя в рамках международного права, нанося удары дронов по объектам в РФ.
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