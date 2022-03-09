РФ заменила около 8 генералов, потому что они "не выполнили задачи", назначены новые, - Данилов

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на эфир телемарафона "Единые новости".



По словам Данилова, оккупанты разочарованы, потому что не смогли реализовать план быстрого захвата Украины.



"Они перешли в другую тактику. У них заменили около 8 генералов из-за того, что они не выполнили задание. Назначены новые. Мы четко понимаем, что происходит в РФ. Они в отчаянии. Уже даже такие, как Соловьев, дают заднюю... Это наша война, которую мы обязательно выиграем", – сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.



Он также заверил, что победа в войне будет за Украиной.



"Победа будет за нами. Это прогнозы разведсообщества США. Будет ли сложно? Да, потому что не стоит недооценивать врага. Мы его лупим по всем направлениям, но они как саранча лезут. Но мы знаем, что мы выстоим. Это наша земля, нам некуда отступать, и мы будем ее защищать", - заявил Алексей Данилов.

8 марта секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к международным партнерам и НАТО с призывом предоставить боевую авиацию и средства ПВО, если они не могут закрыть небо над Украиной.

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