РФ закрывает генконсульство Финляндии в Петербурге и высылает 9 дипломатов
Россия заявила об остановке работы финского генконсульства в Санкт-Петербурге, также она высылает 9 дипломатов Финляндии
Об этом сообщает МИД РФ.
"Параметры вступления Финляндии в НАТО создают угрозу безопасности Российской Федерации, а поощрение киевского режима к войне и накачка его западным оружием означает ясно враждебные действия против нашей страны. Такая линия финских властей не может остаться без ответа", - говорится в заявлении.
Россия вызвала финского посла Антти Хелантера и высылает 9 финских дипломатов в ответ на политику страны.
В МИДе аргументируют свое решение как ответ на политику Финляндии, в частности дискриминацию россиян при выдаче виз и препятствия для деятельности их представительств. Также в РФ заявили, что возможное вступление ее в НАТО создает угрозу безопасности, а поддержка Киева западным оружием является враждебными действиями.
РФ прекращает работу генконсульства страны в Санкт-Петербурге с 1 октября.
Ранее Финляндия выслала 9 сотрудников российского посольства из-за их разведывательной деятельности.
- 22 мая сообщалось, что финский государственный оптовый поставщик газа Gasum расторг соглашение на покупку природного газа у "Газпром экспорт" через российские трубопроводы.
- 2 июня глава переговорной группы по формированию нового правительства Финляндии Петтери Орпо заявил , что ограничения на въезд для российских туристов в страну будут продолжены.
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