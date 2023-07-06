Об этом сообщает МИД РФ.

"Параметры вступления Финляндии в НАТО создают угрозу безопасности Российской Федерации, а поощрение киевского режима к войне и накачка его западным оружием означает ясно враждебные действия против нашей страны. Такая линия финских властей не может остаться без ответа", - говорится в заявлении.

Россия вызвала финского посла Антти Хелантера и высылает 9 финских дипломатов в ответ на политику страны.

В МИДе аргументируют свое решение как ответ на политику Финляндии, в частности дискриминацию россиян при выдаче виз и препятствия для деятельности их представительств. Также в РФ заявили, что возможное вступление ее в НАТО создает угрозу безопасности, а поддержка Киева западным оружием является враждебными действиями.

РФ прекращает работу генконсульства страны в Санкт-Петербурге с 1 октября.

Ранее Финляндия выслала 9 сотрудников российского посольства из-за их разведывательной деятельности.