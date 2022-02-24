РФ закрыла воздушное пространство из Украины, - CNN

Об этом сообщает CNN.



"Уведомление, известное как "Сообщения для летчиков" (NOTAM), охватывает все пять регионов полетной информации страны (FIRS) - ограничение авиации в регионах вокруг Киева, Днепра, Львова, Одессы и Симферополя", - говорится в сообщении.

Как передает издание, отслеживание полетов FlightRadar24 показывает, что Lot 755, прямой рейс Киев Варшава, развернулся перед входом в воздушное пространство Украины и возвращается в польскую столицу.



Эспрессо.TV сообщает, что согласно ресурсу FlightRadar24 над Украиной нет ни одного самолета.





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