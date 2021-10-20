"РФ захватывала территории, вмешивалась в демократические процессы": Столтенберг обвинил РФ в ухудшении отношений с НАТО

Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе, передает Интерфакс-Украина.



"Отношения между нами сейчас в наихудшем состоянии со времен "холодной войны". И такая ситуация сложилась из-за поведения России. Россия захватывала территории соседей, вмешивалась в демократические процессы, вела себя агрессивно по отношению к НАТО", - сказал Столтенберг.



В то же время генсек НАТО выразил надежду на улучшение отношений и отметил готовность к дискуссии.



"На каком-то этапе Россия должна будет понять, что мир станет более безопасным, если мы наладим содержательный диалог. Предложение о проведении встречи с Россией, как только она этого захочет, остается в силе", - сказал Столтенберг.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите Альянса в 2022 году планируют подтвердить решение о будущем членстве Украины.

Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО "выходит за красные линии национальных интересов России" и "может заставить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что РФ не имеет права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО.

Столтенберг объяснил решение НАТО о высылке российских дипломатов и в "наинизшей точкой отношений со времен "холодной войны".