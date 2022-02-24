РФ захватила аэродром в Гостомеле под Киевом, - Подоляк

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии УП .

Он сказал, что ВСУ после упорных боев потеряли контроль над аэропортом "Гостомель".

Россия потеряла три вертолета под аэродромом Гостомель в Киевской области.