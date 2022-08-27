English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир РФ заблокировала ключевой документ ООН по ядерному оружию: не понравилась критика оккупации ЗАЭС

РФ заблокировала ключевой документ ООН по ядерному оружию: не понравилась критика оккупации ЗАЭС

27 августа, 2022 суббота
10:37
Мир

Россия заблокировала принятие итогового документа месячного пересмотра Договора ООН о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поскольку части проекта носят "откровенно политический характер"

Об этом сообщает Radio Free Europe Radio Liberty.

Президент конференции ДНЯО Густаво Злаувинен из Аргентины заявил поздно вечером 26 августа, что конференция "не в состоянии достичь согласия после того, как Россия выступила против текста".

В проекте критиковалась оккупация Россией Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе, сразу после неспровоцированного вторжения РФ в Украину в феврале. Этот шаг вызвал во всем мире беспокойство по поводу возможной ядерной катастрофы.

191 страна, подписавшая 50-летний договор, направленный на предотвращение распространения ядерного оружия и содействие полному разоружению, должна пересматривать пакт каждые пять лет. Текущий обзор был отложен в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

В проекте заявления четырежды упоминается ЗАЭС и выражается "серьезная обеспокоенность военными действиями" вблизи станции. В документе также сетуют на неспособность Международного агентства по атомной энергии обеспечить там безопасность и предотвратить возможное перенаправление ядерных материалов.

Посол Франции Ян Хван зачитал заявление от имени 56 стран и Европейского Союза, в котором выразил сожаление по поводу "опасной ядерной риторики, действий и провокационных заявлений России о повышении уровня ядерной готовности". 120 членов Движения неприсоединения также выразили разочарование, назвав документ конференции "чрезвычайно важным".

Заместитель главы российской делегации Андрей Белоусов заявил, что конференция стала "политическим заложником" для стран, стремящихся "отравить" дискуссии и "свести счеты с Россией, поднимая вопросы, не имеющие прямого отношения к договору".

По его словам, Украина и ее сторонники "несут полную ответственность" за недостижение согласия.

  • 25 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в Энергодаре впервые в истории была отключена от электроэнергии.
  • Владимир Зеленский, вспомнив в вечернем об остановке ЗАЭС, подчеркнул , что если бы не сработала аварийная защита и не включились дизельные генераторы на станции, нам пришлось бы преодолевать последствия радиационной аварии.
  • Эксперты МАГАТЭ выразили обеспокоенность по поводу ситуации на крупнейшей в Европе атомной электростанции и отметили неотложность визита на станцию ​​независимых экспертов агентства. По информации источников издания Bloomberg, МАГАТЭ планирует посетить Запорожскую АЭС до 5 сентября.
  • Накануне, 26 августа, в 14:04 к сети подключили первый из остановленных энергоблоков

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
ООН
ядерная безопасность
Читайте также:
25 августа, 2022 четверг
"Мы не можем позволить себе больше терять время". МАГАТЭ выступило с заявлением о ситуации на Запорожской АЭС
26 августа, 2022 пятница
"Все время был склад БК, там куча военных машин", - разведка перехватила разговор с дээнэровцем об уничтоженном российском складе боеприпасов
окупанти
25 августа, 2022 четверг
Если Северная Корея согласится предоставить Кремлю наемников, это поможет США навсегда решить проблему ее диктаторского режима, – эксперт Defense Express Киричевски
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.46
    Покупка 39.46
    Продажа 40.32
  • EUR
    Покупка 39.41
    Продажа 40.45
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
27 августа
11:19
Оккупанты скрывают взрывы на военных объектах в Крыму, — разведка
10:58
Курс валют 26 августа: стоимость доллара и евро в обменниках
10:56
хакер
В Черногории заявили о мощной кибератаке со стороны РФ
10:41
Предоставлял координаты школ Николаева: СБУ задержала враждебного корректировщика
10:39
В ГУР оценили, сколько крылатых ракет осталось в России
10:22
Разведка Британии объяснила причину активизации обстрелов РФ на Донбассе
10:14
Эксклюзив
Враг пытается отразить стратегические высоты на Изюмском направлении, - заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" Сабий
10:04
В украинской разведке спрогнозировали, как будут разворачиваться боевые действия осенью и зимой
09:56
Обновлено
Российские войска нанесли ракетный удар по центральной части Харькова: есть раненая
09:39
Враг продолжает обстреливать Николаевщину: есть пострадавшие
09:24
Украинские военные уничтожили за сутки 250 оккупантов, - Генштаб ВСУ
09:22
Эксклюзив
ВСУ демилитаризовали технику врага в Новобогдановке, - мэр Мелитополя Федоров
09:05
Днепропетровщину обстреляли 10 раз за ночь: есть повреждения, семьи остались без света
08:59
Украинец Проценко получил золото "Бриллиантовой лиги"
08:41
Интервью
В плену у российских террористов люди в аду, но мир на это закрывает глаза, – парамедик Тайра
08:38
Илон Маск
Илон Маск назвал безумием призывы отказаться от атомной энергии
08:37
Николай Княжицкий
Кто и зачем атакует украинский язык
08:09
УПЛ: расписание матчей и трансляций 2 тура чемпионата Украины
07:55
"Пираты Карибского моря": вернется ли Джонни Депп к роли Джека Воробья
07:38
ВСУ отразили наступление врага на Харьковщине и Донбасе, - Генштаб
07:03
Фьюри принял окончательное решение о продолжении карьеры
06:25
"Отказа от НАТО недостаточно": Медведев назвал условия прекращения войны против Украины
06:02
"Референдумы" на оккупированных землях Украины могут не состояться из-за партизан и раскола среди захватчиков, - ISW
05:38
Российский удар по станции Чаплино имеет все признаки военного преступления, - Associated Press
05:14
Самый большой в истории аукцион искусства. В США продадут коллекцию основателя Microsoft стоимостью $1 млрд
04:50
Россияне обстреляли жилые дома оккупированной Каменки на Запорожье: погибли 5 человек, в том числе 2 детей
04:27
УЗ намерена открыть железнодорожное сообщение еще на трех переходах со странами Европы
04:03
Более $182 млн. Пентагон заказал у производителя системы ПВО NASAMS для Украины
03:38
Первый пилотируемый полет космического корабля Boeing был отложен до следующего года
02:51
Петиция "Путина под трибунал" на международной платформе Avaaz набрала более 1,8 млн. подписей
02:27
На Запорожской АЭС к украинской сети подключили второй энергоблок
02:03
ВСУ на Юге поразили вражеские системы ПВО, опорные пункты, склады боеприпасов, мосты и живую силу
01:38
Иран готов заменить российскую нефть в ЕС и Турции
01:13
Украинская авиакомпания SkyUp получила новый самолет и открыла станцию ТО в Турции
00:53
В Харьковской области оккупанты терроризируют собственных гауляйтеров
00:47
Молдова
Украина подписала соглашение о либерализации грузоперевозок с Молдовой
00:39
Сезон "хлопка" продолжается. Из Крыма сообщают о работе российской ПВО
00:27
Польша договорилась с Южной Кореей о покупке почти 400 танков и САУ на сумму около $6 млрд
00:25
"Косово и Сербия - это Европа". Высокопоставленные чиновники США и ЕС провели переговоры в Белграде
00:11
Т-72, Т-80, Мста, Гвоздика. Перед въездом на Керченский мост замечен эшелон с российской техникой в Крым
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV