Об этом сообщил во время брифинга в Military Media Center заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов .

"На нынешнем уровне производства Россия не сможет восстановить свой резерв в среднесрочной перспективе, что может поставить под угрозу способность Москвы защищать свои стратегические интересы на Дальнем Востоке и на границе со странами НАТО", - сказал Громов.

В Генштабе ВСУ отметили, что с начала полномасштабного вторжения армия РФ потратила не менее 50% своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия. Рашисты использовали не менее 8 тысяч таких ракет, в том числе класса "земля - земля".

Также Громов отметил, что в среднесрочной перспективе Россия не сможет восстановить резерв ракет при нынешнем уровне производства.

"Это потенциально может поставить под угрозу способность Москвы защищать свои стратегические интересы на Дальнем Востоке и на границе со странами НАТО", - говорилось на брифинге.

Кроме того, заместитель начальника Генштаба заявил , что, вероятно, Россия отложила массированные ракетные удары по Украине до осени. Летом оккупанты намерены запустить серийное производство новых крылатых ракет.