РФ за время полномасштабной войны использовала не менее 8 тыс. зенитных ракет, это 50% запаса, - Генштаб ВСУ
С февраля 2022 года Россия потратила не менее 50% запаса зенитных ракет, это около 8000 снарядов, преимущественно класса "земля - земля"
Об этом сообщил во время брифинга в Military Media Center заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов .
"На нынешнем уровне производства Россия не сможет восстановить свой резерв в среднесрочной перспективе, что может поставить под угрозу способность Москвы защищать свои стратегические интересы на Дальнем Востоке и на границе со странами НАТО", - сказал Громов.
В Генштабе ВСУ отметили, что с начала полномасштабного вторжения армия РФ потратила не менее 50% своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия. Рашисты использовали не менее 8 тысяч таких ракет, в том числе класса "земля - земля".
Также Громов отметил, что в среднесрочной перспективе Россия не сможет восстановить резерв ракет при нынешнем уровне производства.
"Это потенциально может поставить под угрозу способность Москвы защищать свои стратегические интересы на Дальнем Востоке и на границе со странами НАТО", - говорилось на брифинге.
Кроме того, заместитель начальника Генштаба заявил , что, вероятно, Россия отложила массированные ракетные удары по Украине до осени. Летом оккупанты намерены запустить серийное производство новых крылатых ракет.
- В отчете МО Великобритании пишут , что от 24 февраля 2022 года РФ потеряла в Украине до 200 тыс. военных, меньшая часть их погибли по небоевым причинам.
- Утром Генштаб отчитывался, что за прошедшие сутки украинские воины сбили 2 "орлана", а также поразили 2 склада боеприпасов и места скопления вражеских войск.
- За сутки 12 апреля ВСУ ликвидировали 540 оккупантов, 5 беспилотников и средство ПВО.
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