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РФ за сутки выпустила около 65 крылатых ракет, поразив дома и энергообъекты в по меньшей мере четырех регионах, - Генштаб

23 ноября, 2022 среда
19:00
война с Россией

23 ноября оккупанты выпустили около 65 крылатых ракет, пострадали дома, ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции по меньшей мере в четырех регионах

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В течение дня российские оккупанты нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры нашего государства. По предварительной информации, были применены до 65 крылатых ракет Х-101, 51 из которых сбиты Силами обороны Украины. Удары получили жилые дома и ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции городе Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях", – пишет пресс-служба.

Кроме того, ночью российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожской области и пять раз обстреляли из реактивных систем залпового огня позиции ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.

На Сиверском направлении оккупант обстрелял из реактивных систем залпового огня Кустино Сумской области.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области рашисты продолжают удерживать подразделения войск. Периодически обстреливают позиции наших защитников, а также населенные пункты Харьковщины вблизи госграницы Украины.

В Купянском и Лиманском направлениях армия РФ обороняется, обстреливается из танков, минометов и ствольной артиллерии, вблизи населенных пунктов Кисловка, Крахмальное и Берестово Харьковской области и Макеевка и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупант сосредотачивается на ведении наступления. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Зеленополье, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Невельское.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Нынешние сутки бил по около 10 населенным пунктам.

На Криворожском и Херсонском направлениях захватчики оборонялись и привлекли ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Марьевка Днепропетровской области и Херсон, Токаревка, Антоновка и Днепровское в Херсонской области.

"На временно занятой территории Луганской области оккупанты продолжают принудительное переселение проукраински настроенных жителей. Так, под предлогом контрдиверсионных действий, в течение прошлой недели из населенных пунктов Денежниково и Штормово Луганской области вывезено около 20 местных фермеров", - добавили в пресс-службе.

  • После обеда 23 ноября российские захватчики выпустили по территории Украины ракеты. В частности, в столице зафиксировали попадание вражеского снаряда в объект инфраструктуры.
  • В среду, 23 ноября, российские войска снова массированно обстреляли Украину. Из-за вражеской атаки на Западе Украины перебои с электроснабжением.
  • В Харькове из-за обстрелов РФ также остановился весь электротранспорт и метро.
  • После очередного удара по объектам энергетики 23 ноября по всей Украине Хмельницкий полностью остался без электроэнергии. Во Львовской области ракеты попали по электроподстанции, три района остались без электроэнергии. Перебои с электроэнергией фиксируют во всех областях на Западе и не только.

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