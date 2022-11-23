РФ за сутки выпустила около 65 крылатых ракет, поразив дома и энергообъекты в по меньшей мере четырех регионах, - Генштаб

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В течение дня российские оккупанты нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры нашего государства. По предварительной информации, были применены до 65 крылатых ракет Х-101, 51 из которых сбиты Силами обороны Украины. Удары получили жилые дома и ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции городе Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях", – пишет пресс-служба.

Кроме того, ночью российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожской области и пять раз обстреляли из реактивных систем залпового огня позиции ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.

На Сиверском направлении оккупант обстрелял из реактивных систем залпового огня Кустино Сумской области.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области рашисты продолжают удерживать подразделения войск. Периодически обстреливают позиции наших защитников, а также населенные пункты Харьковщины вблизи госграницы Украины.

В Купянском и Лиманском направлениях армия РФ обороняется, обстреливается из танков, минометов и ствольной артиллерии, вблизи населенных пунктов Кисловка, Крахмальное и Берестово Харьковской области и Макеевка и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупант сосредотачивается на ведении наступления. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Зеленополье, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Невельское.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Нынешние сутки бил по около 10 населенным пунктам.

На Криворожском и Херсонском направлениях захватчики оборонялись и привлекли ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Марьевка Днепропетровской области и Херсон, Токаревка, Антоновка и Днепровское в Херсонской области.

"На временно занятой территории Луганской области оккупанты продолжают принудительное переселение проукраински настроенных жителей. Так, под предлогом контрдиверсионных действий, в течение прошлой недели из населенных пунктов Денежниково и Штормово Луганской области вывезено около 20 местных фермеров", - добавили в пресс-службе.

После обеда 23 ноября российские захватчики выпустили по территории Украины ракеты. В частности, в столице зафиксировали попадание вражеского снаряда в объект инфраструктуры.

В среду, 23 ноября, российские войска снова массированно обстреляли Украину. Из-за вражеской атаки на Западе Украины перебои с электроснабжением.

В Харькове из-за обстрелов РФ также остановился весь электротранспорт и метро.

После очередного удара по объектам энергетики 23 ноября по всей Украине Хмельницкий полностью остался без электроэнергии. Во Львовской области ракеты попали по электроподстанции, три района остались без электроэнергии. Перебои с электроэнергией фиксируют во всех областях на Западе и не только.

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