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РФ за сутки войны в Украине потеряла 460 солдат, 25 артсистем и самолет, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 205 720 военных погибшими, 3796 танков и 310 самолетов
Об этом 26 мая сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 25.02.22 по 26.05.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 205 720 (+460) человек ликвидировано
- танков – 3796 (+1)
- боевых бронированных машин / APV – 7435 (+3)
- артиллерийских систем – 3384 (+25)
- РСЗО/MLRS – 570 (+0)
- средств ПВО ‒ 328 (+1)
- самолетов – 310 (+1)
- вертолетов – 296 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2910 (+3)
- крылатых ракет ‒ 1015 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 6161 (+13)
- специальной техники ‒ 446 (+2)
Данные уточняются.
- За прошедшие сутки россияне потеряли 500 военных, 36 БПЛА и 21 артсистему.
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