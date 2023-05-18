Ночной удар РФ по Украине: работала ПВО, взрывы в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях, в Одесской области есть погибший и ранены
РФ за сутки в Украине потеряла 510 российских военных, 11 БПЛА и 8 крылатых ракет, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли 201 100 военных погибшими, 2759 БПЛА оперативно-тактического уровня и 318 средств ПВО
Об этом сообщили 18 мая в Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.05.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 201 100 (+510 в сутки)
- танков ‒ 3 773 (+2 в сутки)
- боевых бронированных машин ‒ 7 373 (+8 в сутки)
- артиллерийских систем – 3 198 (+32 в сутки)
- РСЗО – 563 (+1 в сутки)
- средств ПВО ‒ 318
- самолетов – 308
- вертолетов – 294
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 759 (+11 в сутки)
- крылатых ракет ‒ 990 (+8 в сутки)
- кораблей/катеров ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 073 (+6 в сутки)
- специальной техники – 418 (+1 в сутки)
Данные уточняются.
- 17 мая сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны уничтожили 200590 российских военных, 2748 БПЛА оперативно-тактического уровня и 318 средств ПВО.
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+20°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.17
Покупка 37.17Продажа 37.74
-
EUR
Покупка 40.35Продажа 41.25
- Актуальное
- Важное
2023, четверг
18 мая
08:20
Пекин поможет "в пределах своих возможностей". Зеленский встретился со спецпредставителем Китая, - Bloomberg
07:15
Силы обороны нанесли 20 ударов по личному составу россиян, уничтожили 2 БПЛА и 2 ПВО, - Генштаб
01:01
Боррель предлагает увеличить фонд мира ЕС, финансирующий предоставление оружия Украине, - Reuters
00:43
Обновлено
Атака РФ на Patriot: у ЗРК незначительные повреждения, он в рабочем состоянии, - CNN
2023, среда
17 мая
22:59
(СБОР ЗАКРЫТ) "Активно готовимся делать смерть врагам": собираем на два тепловизора минометной батарее 47 ОМБр
21:41
Аналитика
ЗРК Patriot невозможно уничтожить. Российский миф о неуязвимости ракет "Кинжал" разрушен. Колонка Сергея Згурца
21:40
"24 февраля расставило все по местам", - Ракицкий откровенно высказался об игре в России и войне