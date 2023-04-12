РФ за сутки ударила по 17 населенным пунктам Запорожья
За сутки 11 апреля враг нанес по Запорожью два авиаудара, совершил одну атаку БПЛА, два удара с применением РСЗО и 36 артиллерийских обстрелов
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
По словам чиновника, за минувшие сутки враг гнал по региону из разных видов вооружений, под ударом оказались мирные города и села вблизи линии разграничения.
"Под ударом оказались Камышеваха, Каменское, Малая Токмачка, Железнодорожное, Малиновка и еще 12 населенных пунктов. Два авиаудара, одна атака БПЛА, два удара с применением РСЗО", - говорится в сообщении.
Кроме того, РФ совершила 36 артиллерийских обстрелов.
"К счастью обошлось без пострадавших. Верим в ВСУ и вместе работаем на победу, готовимся к возобновлению Запорожского региона", - написал Малашко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.27
Покупка 37.27Продажа 38.08
-
EUR
Покупка 40.31Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное