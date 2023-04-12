Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По словам чиновника, за минувшие сутки враг гнал по региону из разных видов вооружений, под ударом оказались мирные города и села вблизи линии разграничения.

"Под ударом оказались Камышеваха, Каменское, Малая Токмачка, Железнодорожное, Малиновка и еще 12 населенных пунктов. Два авиаудара, одна атака БПЛА, два удара с применением РСЗО", - говорится в сообщении.

Кроме того, РФ совершила 36 артиллерийских обстрелов.

"К счастью обошлось без пострадавших. Верим в ВСУ и вместе работаем на победу, готовимся к возобновлению Запорожского региона", - написал Малашко.