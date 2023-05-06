РФ за сутки потеряла в Украине 560 военных, 7 танков и 14 бронированных машин, - Генштаб ВСУ
Силы обороны 5 мая уничтожили 560 российских военных, 7 танков и 14 боевых бронированных машин
Об этом сообщает Генштаб ВСУ вfacebook .
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 06 мая 2023 года ориентировочно составили:
Личного состава – около 193770 (+560 в сутки) лиц ликвидировано
Танцев ‒ 3717 (+7) единиц
Боевых бронированных машин – 7238 (+14)
Артиллерийских систем – 2992 (+14)
РСЗО – 552 (+2)
Средства ПВО ‒ 306 (+2)
Самолетов – 308 (+0)
Вертолетов – 294 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 2554 (+14)
Крылатые ракеты ‒ 947 (+0)
Корабли /катера ‒ 18 (+0)
Автомобильной техники и автоцистерн – 5936 (+20)
Специальная техника ‒ 375 (+2)
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