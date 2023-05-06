Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией РФ за сутки потеряла в Украине 560 военных, 7 танков и 14 бронированных машин, - Генштаб ВСУ

РФ за сутки потеряла в Украине 560 военных, 7 танков и 14 бронированных машин, - Генштаб ВСУ

6 мая, 2023 суббота
08:13
Война с Россией

Силы обороны 5 мая уничтожили 560 российских военных, 7 танков и 14 боевых бронированных машин

Об этом сообщает Генштаб ВСУ вfacebook .

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 06 мая 2023 года ориентировочно составили:

Личного состава – около 193770 (+560 в сутки) лиц ликвидировано

Танцев ‒ 3717 (+7) единиц

Боевых бронированных машин – 7238 (+14)

Артиллерийских систем – 2992 (+14)

РСЗО – 552 (+2)

Средства ПВО ‒ 306 (+2)

Самолетов – 308 (+0)

Вертолетов – 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2554 (+14)

Крылатые ракеты ‒ 947 (+0)

Корабли /катера ‒ 18 (+0)

Автомобильной техники и автоцистерн – 5936 (+20)

Специальная техника ‒ 375 (+2)

военные силы Украины
Военные новости
Убитые русские
потери окуппантов
Читайте также:
Марія Львова-Белова
Автор
3 мая, 2023 среда
"Яжемать". Кто такая Мария Львова-Белова, православная матушка и подруга Путина, ворующая украинских детей
Канада
5 мая, 2023 пятница
МИД Канады вызвал китайского посла из-за нападения на семью дипломата. Китай отрицает заявления Оттавы
5 мая, 2023 пятница
В Венесуэле задержали политика, разжигавшего ненависть к детям с аутизмом
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.28
    Покупка 37.28
    Продажа 37.87
  • EUR
    Покупка 40.88
    Продажа 41.81
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
6 мая
08:55
Обновлено
Курс валют в Украине: каковы цены на доллар и евро 5 мая
08:06
Эксклюзив
Герои Украины. Ирина Мельник (Сабрина): труднее всего было искать раненых по посадкам
08:01
OPINION
Фюрер не верит в будущее…
07:54
Обновлено
РФ ночью сбросила авиабомбы на Глухов в Сумской области и атаковала Днепропетровщину "шахедами"
07:02
Силы обороны за сутки отразили 50 вражеских атак, в Бахмуте продолжаются бои, - Генштаб ВСУ
06:40
Усик сорвал дедлайн WBA относительно чемпионского боя
06:24
Орбан назвал часть Закарпатья древней венгерской землей, которая сейчас принадлежит Украине
05:58
Без экзаменов и бюрократии: Литва упрощает обмен водительских удостоверений для беженцев из Украины
05:30
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,5: один человек погиб, 21 – ранено
05:02
SkyUp Airlines создал новую авиакомпанию, получившую лицензию на выполнение рейсов в ЕС
04:34
В РФ отказались от атак на Бахмут: готовятся к контрнаступлению ВСУ, - ISW
04:07
Зеленский встретился с главой Венецианской комиссии и пообещал реформу КСУ
03:39
В США на химзаводе Shell возник пожар: объявлена эвакуация предприятия
03:11
Оккупанты в Мелитополе поспешно сжигают документы и вывозят технику, – Федоров
02:47
США начали расследование по криптобирже Binance, которая могла помогать РФ обходить санкции, - Bloomberg
02:19
В Днепре серия взрывов, на Никопольщине обстрелы осветительными снарядами
01:51
російський атомний підводний човен
НАТО провело обучение по выявлению подлодок РФ, которые могут осуществлять диверсии против ЕС
01:23
Урсула фон дер Ляйен
"Говорили об восстановлении Украины": Шмигаль в Лондоне провел встречу с президентом Еврокомиссии
00:55
"Мы в безопасности благодаря Украине": Санду считает, что Молдова могла бы стать следующей целью РФ
00:49
Воины ССО показали горящий Бахмут: россияне использовали фосфорные и зажигательные боеприпасы
00:27
В ЕС предлагают привлечь Россию к ответственности за экоцид в Украине
00:04
Суд Берлина отменил запрет на украинскую символику у советских мемориалов 8 и 9 мая
2023, пятница
5 мая
23:40
Зинченко попал в команду лучших игроков сезона АПЛ
23:22
Польское войско получит вертолеты Apache от США
22:40
Обновлено
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу
22:25
Осколок прошел через полушарие мозга: жительница Умани чудом выжила после ракетной атаки
22:12
Обновлено
ВОЗ объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации в мире по COVID-19
22:12
Аналитика
Сергей Згурец
Угледар – одна из хороших точек для начала движения ВСУ на побережье Азовского моря. Колонка Сергея Згурца
21:58
Обзор
Клинтон знал о возможном нападении России еще в 2011 году, Пригожин заявляет, что вагнеровцы покинут Бахмут, а соглашение о зерновом коридоре зашло в тупик. Мировые СМИ об Украине 5 мая
21:53
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 5 мая
21:46
"За победу духа в культурной дипломатии": Кулеба наградил 13-летнюю украинку, отказавшуюся петь на одной сцене с россиянином
21:19
Фрэнсис Фукуяма, 3 нобелевских лауреата и актриса стали амбасадорами новых направлений UNITED24
21:05
В Авдеевке из-под завалов извлекли тело погибшего от обстрела РФ коммунальщика
21:04
Джамала выпустила альбом "Qirim" с крымскотатарскими песнями
20:24
Обновлено
война против РФ ВСУ
ВСУ уничтожили вражеское средство ПВО, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов и еще 5 важных целей, - Генштаб
20:07
OPINION
Мы очень мощный народ – когда сами себе не мешаем
20:04
Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA во Франции
20:00
Обзор
Ольга Харлан
Подозрительный матч в УПЛ, медаль Харлан на Гран-при и результат сборной на ЧМ по хоккею: Обзор самых главных событий украинского спорта за 29 апреля – 5 мая
19:57
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
19:51
Центрэнерго
Нанесли ущерб более чем на 176 млн грн: о подозрении сообщили экс-чиновникам Центрэнерго и руководителю частной компании
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV