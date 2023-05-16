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РФ за сутки потеряла в Украине 520 человек погибшими, 3 танка и 13 артсистем, - Генштаб
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны уничтожили 199980 российских военных, 3150 артиллерийских систем и 3762 танка
Об этом сообщает генштаб ВСУ вfacebook .
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.23 ориентировочно составили:
- Личного состава - 199 980 (+520 в сутки) лиц ликвидировано
- Танцев ‒ 3762 (+3) единицы
- Боевых бронированных машин – 7348 (+12)
- Артиллерийских систем – 3150 (+13)
- РСЗО – 562 (+0) ед,
- Средства ПВО ‒ 316 (+0)
- Самолетов – 308 (+0)
- Вертолетов – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2732 (+12)
- Крылатые ракеты ‒ 973 (+0)
- Корабли /катера ‒ 18 (+0)
- Автомобильной техники и автоцистерн – 6048 (+14)
- Специальная техника ‒ 410 (+3)
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