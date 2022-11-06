РФ за сутки потеряла в Украине 490 оккупантов погибшими и 7 танков, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 6 ноября 2022 года в Украине было уничтожено 75 930 российских военных, 2765 танков и 277 самолетов
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook . Общие боевые потери противника с 24 февраля по 6 ноября ориентировочно составили:
личного состава – около 75 930 (+490 за сутки) ликвидировано
танков ‒ 2765 (+7 ед.)
боевых бронированных машин ‒ 5611 (+10)
артиллерийских систем – 1781 (+5)
РСЗО – 391 (+0)
средств ПВО ‒ 202 (+0)
самолетов – 277 (+0)
вертолетов – 260 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1465 (+3)
крылатых ракет ‒ 399 (+0)
кораблей/катеров ‒ 16 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн – 4184 (+7)
специальной техники ‒ 155
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