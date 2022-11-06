Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook . Общие боевые потери противника с 24 февраля по 6 ноября ориентировочно составили:

личного состава – около 75 930 (+490 за сутки) ликвидировано

танков ‒ 2765 (+7 ед.)

боевых бронированных машин ‒ 5611 (+10)

артиллерийских систем – 1781 (+5)

РСЗО – 391 (+0)

средств ПВО ‒ 202 (+0)

самолетов – 277 (+0)

вертолетов – 260 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1465 (+3)

крылатых ракет ‒ 399 (+0)

кораблей/катеров ‒ 16 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 4184 (+7)

специальной техники ‒ 155

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb