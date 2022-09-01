Об этом сообщил Генштаб ВСУ вфейсбуке .

Ориентировочные потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину составляют:

оккупантов - около 48 350 (+450) оккупантов

танков – 1997 (+23) ед.

боевых бронированных машин – 4345 (+33) ед.

артиллерийских систем – 1115 (+24) ед.

реактивных систем залпового огня – 287 (+2) ед.

средств ПВО – 153 (+1) ед.

самолетов – 234 (+0) ед.

вертолетов - 205 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 851 (+2) ед.

крылатых ракет – 196 (+0) ед.

кораблей/катеров - 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3239 (+3) ед.

специальной техники – 104 (+1) ед.

В течение 31 августа наибольшие потери россияне понесли на Донецком и Кураховском направлениях.

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