РФ за сутки потеряла около 450 военных, 23 танка, вертолет и два дрона, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 1 сентября оккупанты потеряли около 48 350 военных, 1997 танков, 1115 систем артиллерии и 205 самолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ вфейсбуке .
Ориентировочные потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину составляют:
-
оккупантов - около 48 350 (+450) оккупантов
-
танков – 1997 (+23) ед.
-
боевых бронированных машин – 4345 (+33) ед.
-
артиллерийских систем – 1115 (+24) ед.
-
реактивных систем залпового огня – 287 (+2) ед.
-
средств ПВО – 153 (+1) ед.
-
самолетов – 234 (+0) ед.
-
вертолетов - 205 (+1) ед.
-
БПЛА оперативно-тактического уровня – 851 (+2) ед.
-
крылатых ракет – 196 (+0) ед.
-
кораблей/катеров - 15 (+0) ед.
-
автомобильной техники и автоцистерн – 3239 (+3) ед.
-
специальной техники – 104 (+1) ед.
В течение 31 августа наибольшие потери россияне понесли на Донецком и Кураховском направлениях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.48
Покупка 39.48Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.44Продажа 40.44
- Актуальное
- Важное