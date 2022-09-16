РФ за сутки потеряла около 200 военных, 6 танков и вертолет, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 16 сентября оккупанты потеряли около 54 050 военных, 4690 бронемашин, 2199 танков, 908 беспилотников и 216 вертолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ вфейсбуке .
Ориентировочные потери России с начала полномасштабной войны против Украины составляют:
- личного состава – около 54 050 (+200) оккупантов
- танков – 2199 (+6) ед.
- боевых бронированных машин -4690 (+8) ед
- артиллерийских систем – 1302 (+7) ед.
- РСЗО – 312 (+1) ед.
- средства ПВО – 168 (+1) ед.
- самолетов – 250 (+0) ед.
- вертолетов - 216 (+1) ед.
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 908 (+0) ед.
- крылатых ракет – 233 (+0) ед.
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3550 (+28) ед.
- специальной техники – 121 (+1) ед.
В течение 15 сентября наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Донецком направлениях.
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