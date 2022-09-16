Об этом сообщил Генштаб ВСУ вфейсбуке .

Ориентировочные потери России с начала полномасштабной войны против Украины составляют:

личного состава – около 54 050 (+200) оккупантов

танков – 2199 (+6) ед.

боевых бронированных машин -4690 (+8) ед

артиллерийских систем – 1302 (+7) ед.

РСЗО – 312 (+1) ед.

средства ПВО – 168 (+1) ед.

самолетов – 250 (+0) ед.

вертолетов - 216 (+1) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 908 (+0) ед.

крылатых ракет – 233 (+0) ед.

кораблей/катеров - 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3550 (+28) ед.

специальной техники – 121 (+1) ед.

В течение 15 сентября наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Донецком направлениях.

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