РФ за сутки обстреляла Сумщину 72 раза: погибла женщина, повреждено аграрное предприятие
Россияне 9 октября обстреляли Сумщину из дронов, артиллерии и минометов, убили женщину и повредили имущество аграрного предприятия
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
По Великописаревской громаде после 9:00 оккупанты выпустили четыре мины. Почти в 12:00 зафиксировали еще восемь минных прилетов и 20 из реактивной артиллерии. Россияне повредили имущество аграрного предприятия в одном из сел.
По Середино-Будской громаде в 12:00 оккупанты устроили тремя минами. Около 16:00 – еще десятью.
По Краснопольской громаде почти в 14:00 захватчики попали 10 раз из реактивной артиллерии. Позже по другой части ОТГ зафиксировали 12 прилетов из ствольной артиллерии калибра 152 мм.
По Эсманской громаде почти в 15:00 оккупанты выпустили пять мин.
"В Краснопольской и Миропольской громадах работали российские дроны. В Миропольской общине погибла гражданская женщина. Мои соболезнования близким и родным и вечная память безвинно погибшей..." - подчеркнул Дмитрий Живицкий.
- Утром 9 октября россияне более 50 раз обстреляли Сумщину, ранив женщину и повредив около 10 домов, вокзал и газопровод.
- После обеда 9 октября оккупанты накрыли Сумщину огнем из минометов и дрона и убили человека возле местного магазина.
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