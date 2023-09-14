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РФ за сутки обстреляла 9 областей Украины: 12 человек ранены, погибла женщина

14 сентября, 2023 четверг
10:48
Война с Россией

В среду, 13 сентября, российские оккупанты били по девяти регионам Украины. В результате обстрелов врага один мирный житель погиб, 15 получили ранения

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: за сутки враг совершил 8 обстрелов, зафиксировано около 70 взрывов. РФ из минометов и ствольной артиллерии обстреливала Новгород-Сиверский и Корюковский районы. Также зафиксирован взрыв от дрона-камикадзе в Семеновской громаде Новгород-Сиверского района.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Окончательные данные уточняются.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили 24 обстрела пограничья. Зафиксировано 132 взрыва. Обстрелы претерпели Великописаревская, Эсманская, Краснопольская, Юнаковская, Николаевская. Хотинская, Середино-Будская, Новослободская, Белопольская громады.

В частности, в Великописаревской громаде враг бил из минометов (35 взрывов) и артиллерии (22 взрыва). В результате одного из минометных обстрелов повреждены помещения школы, дома культуры, частный дом и легковая автомашина. От артобстрела пострадало частное домохозяйство.

Кроме того, ночью враг совершил 3 обстрела пограничья, было 4 взрыва. Жарко было в Юнаковской и Новослободской громадах. На территории Юнаковской громады российские оккупанты попали БПЛА в помещение продуктового магазина, из-за этого возник пожар. Кроме того, враг бил из артиллерии, зафиксировано 2 взрыва. В Новослободской громаде есть попадания из вражеского беспилотника в помещение нерабочей бани, также был пожар.

Днепропетровщина: ночью защитники неба из ВК "Восток" сбили над областью три беспилотника. Обломки одного из них упали в Первомайской громаде Никопольщины. Частично разрушен частный дом, еще 6 повреждены, также разбиты 8 хозяйственных построек и три автомашины. Загорелась сухая трава, пожар потушили спасатели. По тому же району враг бил из тяжелой артиллерии и "града". Досталось Марганецкой громаде. Спасатели обследуют пораженную территорию и выясняют последствия атак. Повсюду обошлось без пострадавших.

Вчера утром российская армия атаковала Никопольщину дронами. Сбросила боеприпас на Марганецкую громаду. К вечеру била из тяжелой артиллерии по Никополю. Последствия еще уточняются. Погибших и пострадавших нет.

Запорожская область: ночью военнослужащие РФ атаковали Трудовое пятью БПЛА – местные жители не пострадали, однако разрушения получили хозяйственные здания и складские помещения.

За минувшие сутки враг нанес 153 удара по 31 населенному пункту. Четыре РСЗО-обстрела пришлись по Новодаровке, Темировке и Лукьяновке, 8 авиаснарядов – по Орехову, еще три дрона атаковали Степное и Пятихатки. Зафиксировано 138 артиллерийских обстрелов по территории Гуляйполя, Зализничного, Новоандреевки, Ольговского, Левадного, Щербаков, Затишья, Темировки, Каменского, Степного и других прифронтовых городов и сел.

Поступило 21 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

Харьковщина: по области российские захватчики нанесли авиаудары по окрестностям населенных пунктов Мороховец Харьковского района и Плетеновка Чугуевского района, по окрестностям Петропавловки и Кисловки Купянского района.

Рашисты нанесли более 13 артиллерийских и минометных ударов по гражданской инфраструктуре приграничных районов, в частности Фиголовки, Новомлынска, Двуречной, Синьковки, Кисловки, Котляровки в Купянском районе.

Ночью оккупанты обстреляли центр города Волчанск. Было разрушено административное здание. В поселке Великий Бурлук Купянского района из-за атак РФ повреждены окна в здании Госпродпотребслужбы, частный жилой дом, двухэтажный жилой дом и четыре легковых авто. Также произошли вражеские артиллерийские обстрелы села Чернещина Боровской громады Изюмского района. Повреждено имущество агрофирмы. Пострадавших не было.

В селе Благодатное Чугуевское района во время проведения сельскохозяйственных работ на поле на противотанковой мине подорвался комбайн. Пострадал 51-летний мужчина, получил взрывные травмы и ожоги, состояние среднее.

Луганщина: авиационным ударам подверглись Новоселовское, Новоегоровка и Белогоровка, также последняя пострадала от артиллерийских и минометных обстрелов. За сутки противник совершил 141 обстрел, зафиксировано 528 снарядов.

Донетчина: по населенным пунктам области оккупанты нанесли 12 ударов, применив артиллерию, РСЗО "Град" и танки. Под огнем находились восемь населенных пунктов, в том числе города Авдеевка и Торецк, поселок Очеретино и села Островское, Новоукраинка, Карловка, Предтечино, Шахтерское.
В результате российских атак повреждены 8 частных жилых домов, 2 ЛЭП, здание сельского совета, школа, 5 хозяйственных построек и гараж. За сутки ранен один человек.

Николаевщина: вчера фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по региону враг совершил 82 обстрела, зафиксировано 433 снаряда, из них по областному центру - четыре обстрела и 12 снарядов.

В результате ночного удара по селе Новодмитровка Белозерской громады 7-летний мальчик, находившийся в подвале дома, получил несовместимые с жизнью травмы. Четыре мирных жителя пострадали, в том числе мальчик 14 лет, который также был в подвале, и 18-летняя девушка с ранениями доставлена в областную больницу.

Вчера российская авиация атаковала Одрадокаменку Бериславского района. Из-за вражеского удара пострадали 81-летняя женщина, 74-летний и 41-летний мужчины, последнего с ранением головы и ног доставили в больницу.

После обеда россияне атаковали село Змеевка Бериславского района, сбросив взрывчатку с беспилотника. Пострадали 54-летняя и 53-летний волонтеры, а также 68-летняя местная жительница.

В лесополосе возле Берислава 34-летний мужчина обнаружил неизвестный предмет. Когда он взял его в руки, боеприпас сдетонировал. Мужчина в больнице с многочисленными ранами, в том числе травматической ампутацией левой кисти.

Всего за сутки из-за российской агрессии один человек погиб, еще 8 - получили ранения. Все потерпевшие получают медицинскую помощь.

  • За сутки 12 сентября террористы РФ обстреляли девять регионов Украины. В результате три мирных жителя погибли, 15 получили поражения различной тяжести.
Харьков
російська армія
Луганщина
Сумщина
Херсон
Николаевщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
окупанти
Запорожская область
Никополь
Харковщина
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