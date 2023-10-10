РФ за сутки обстреляла 6 населенных пунктов Донбасса: погиб человек, еще четыре ранены

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Согласно сообщению, оккупанты нанесли авиаудара по Авдеевке, а затем накрыли город "градами". В результате обстрелов получили ранения двое мирных жителей, разрушен многоквартирный дом.

В селе Константиновка Марьинского общества российские снаряды убили человека.

Двое жителей Елизаветовки получили травмы в результате артиллерийских обстрелов села.

В Дилиевке повреждены три частных дома, по одному – в Торецком и Дачном.

"Кроме того, сегодня утром Авдеевка подверглась артиллерийским и танковым обстрелам. На этот момент информации о пострадавших не поступало", - сообщили в полиции.