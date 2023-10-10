РФ за сутки обстреляла 6 населенных пунктов Донбасса: погиб человек, еще четыре ранены
За прошедшие сутки россияне 10 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области из разных видов вооружения. Погиб человек, еще четверо гражданских получили ранения
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Согласно сообщению, оккупанты нанесли авиаудара по Авдеевке, а затем накрыли город "градами". В результате обстрелов получили ранения двое мирных жителей, разрушен многоквартирный дом.
В селе Константиновка Марьинского общества российские снаряды убили человека.
Двое жителей Елизаветовки получили травмы в результате артиллерийских обстрелов села.
В Дилиевке повреждены три частных дома, по одному – в Торецком и Дачном.
"Кроме того, сегодня утром Авдеевка подверглась артиллерийским и танковым обстрелам. На этот момент информации о пострадавших не поступало", - сообщили в полиции.
- 8 октября РФ атаковала Константиновку Донецкой области "искандером", в результате чего получили ранения 4 человека, из них один ребенок.
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