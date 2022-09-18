Об этом сообщил Генштаб ВСУ в телеграме.

По состоянию на 18 сентября россияне продолжают сосредотачиваться на попытке полной оккупации Донетчины, организации обороны и удержании захваченных территорий, срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Также они обстреливают украинские позиции вдоль линии столкновения, перегруппировываются на отдельных направлениях, вводят резервы и не прекращают вести воздушную разведку.

Также россияне не перестают бить по жилищам мирных жителей, гражданской инфраструктуре, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За сутки оккупанты нанесли три ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по территории Украины. В результате пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов, в частности Краматорска, Сиверска, Серебрянки, Двуричной, Каменки, Спорного, Верхнекаменского, Красногоровки, Новомихайловки, Нескучного, Полтавки, Успеновки, Миролюбовки, Беляевки и Высокополья.

Также остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.

На других направлениях продолжались вражеские обстрелы из танков, минометов, артиллерии:

на Сиверском - в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая Черниговской области и Рожковичи, Сосновка и Катериновка Сумской области;

на Слобожанском – в районах населенных пунктов Гоптовка, Стрелка, Казачья Лопань, Кудеевка, Высокая Яруга, Волчанск, Гатище, Бударки, Купянск и Николаевка;

на Краматорском – Кривая Лука, Пискуновка, Райгородок, Белогоровка, Озерное, Григоровка;

на Бахмутском – Николаевка, Сиверск, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Яковлевка, Зайцево и Майорск;

на Авдеевском – Константиновка, Авдеевка, Каменка, Опытное, Первомайское, Карловка и Водяное;

на Новопавловском и Запорожском россияне обстреляли около 25 населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовку, Большую Новоселку, Никольское, Каменское, Зализнычное и Новопавловку.

на Южнобужском оккупанты били по всей линии столкновения. Под обстрелами оказались более 30 населённых пунктов. Среди них – Украинка, Мирное, Апрельское, Новороссийское, Кобзарцы и Ольгино.

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