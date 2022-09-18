РФ за сутки нанесла по Украине 3 ракетных и 11 авиаударов, совершила более 40 обстрелов из РСЗО, - Генштаб ВСУ
Россияне 18 сентября нанесли 3 ракетных, 11 авиаударов и более 40 раз били из реактивных систем залпового огня по более чем 20 населенным пунктам Украины
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в телеграме.
По состоянию на 18 сентября россияне продолжают сосредотачиваться на попытке полной оккупации Донетчины, организации обороны и удержании захваченных территорий, срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Также они обстреливают украинские позиции вдоль линии столкновения, перегруппировываются на отдельных направлениях, вводят резервы и не прекращают вести воздушную разведку.
Также россияне не перестают бить по жилищам мирных жителей, гражданской инфраструктуре, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
За сутки оккупанты нанесли три ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по территории Украины. В результате пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов, в частности Краматорска, Сиверска, Серебрянки, Двуричной, Каменки, Спорного, Верхнекаменского, Красногоровки, Новомихайловки, Нескучного, Полтавки, Успеновки, Миролюбовки, Беляевки и Высокополья.
Также остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.
На других направлениях продолжались вражеские обстрелы из танков, минометов, артиллерии:
- на Сиверском - в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая Черниговской области и Рожковичи, Сосновка и Катериновка Сумской области;
- на Слобожанском – в районах населенных пунктов Гоптовка, Стрелка, Казачья Лопань, Кудеевка, Высокая Яруга, Волчанск, Гатище, Бударки, Купянск и Николаевка;
- на Краматорском – Кривая Лука, Пискуновка, Райгородок, Белогоровка, Озерное, Григоровка;
- на Бахмутском – Николаевка, Сиверск, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Яковлевка, Зайцево и Майорск;
- на Авдеевском – Константиновка, Авдеевка, Каменка, Опытное, Первомайское, Карловка и Водяное;
- на Новопавловском и Запорожском россияне обстреляли около 25 населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовку, Большую Новоселку, Никольское, Каменское, Зализнычное и Новопавловку.
- на Южнобужском оккупанты били по всей линии столкновения. Под обстрелами оказались более 30 населённых пунктов. Среди них – Украинка, Мирное, Апрельское, Новороссийское, Кобзарцы и Ольгино.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 40.77
- Актуальное
- Важное