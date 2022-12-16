РФ за сутки нанесла 79 ударов по Сумщине. Применили гранатометы, артиллерию, минометы и беспилотники

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Под российские обстрелы попали Белопольская, Эсманская, Николаевская, Середино-Будская и Хотинская громады Сумской области.

"Середино-Будская: враг четыре раза обстрелял эту громаду. 16 мин сорвались на пограничные и еще было 20 прилетов из гранатометов. По Николаевской пограничной громаде россияне били из артиллерии. Было 4 прилета", - пишет Живицкий.

Минометный огонь россияне открыли по Хотинской громаде – 31 прилет. Террористы также сбросили 2 взрывчатки с беспилотника.

"Белопольскоя громада: 3 мины разорвались на пограничные. По Эсманьской громаде враг ударил из минометов. Было 3 прилета", - пишет глава Сумской ОВА.

Во всех случаях обошлось без жертв. В общей сложности россияне нанесли 79 ударов.

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