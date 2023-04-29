Об этом написал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в телеграмме .

"Враг нанес 56 ударов в сутки по 14 мирным городам и селам: 50 артобстрелов, один авиаудар, три - из БПЛА, два - из реактивных систем залпового огня", - подчеркнул он.

По словам главы ОВА, поступило 22 сообщения о разрушении или повреждении домов или имущества, но информацию о раненых людях не получали.