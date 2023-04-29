РФ за сутки нанесла 56 ударов по Запорожской области: есть разрушения
Российские захватчики 28 апреля нанесли 56 ударов по Запорожской области и попали в 22 гражданских объекта
Об этом написал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в телеграмме .
"Враг нанес 56 ударов в сутки по 14 мирным городам и селам: 50 артобстрелов, один авиаудар, три - из БПЛА, два - из реактивных систем залпового огня", - подчеркнул он.
По словам главы ОВА, поступило 22 сообщения о разрушении или повреждении домов или имущества, но информацию о раненых людях не получали.
- 28 апреля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что вблизи ЗАЭС снова были слышны обстрелы , также вблизи станции взорвалась мина.
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