РФ за сутки нанесла 107 ударов по Запорожью: тяжело ранен мужчина
За минувшие сутки армия РФ нанесла 107 ударов по городам и селам Запорожской области. Зафиксировано 93 артобстрела, десять - из РСЗО, три атаки БПЛА и авиаудар
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"За минувшие сутки враг нанес 107 ударов: 93 артобстрела, 10 из РСЗО, 3 атаки БПЛА и авиаудар. Под огнем снова оказались 19 населенных пунктов на линии фронта вокруг Каменского, Орехова и Гуляйполя", - написал чиновник.
Ранее чиновник заявил, что этой ночью во время обстрела Никольского была ранена 34-летняя женщина. Впрочем, позже уточнил, что тяжелые минно-взрывные травмы получил мужчина. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
- Ночью 8 мая россияне устроили массовую атаку дронами-камикадзе: запустили почти 60 "шахедов", 36 из них летели на столицу, все были уничтожены. От падения обломков БПЛА ранены 5 человек в двух районах Киева. Кроме того, есть повреждения, произошли пожары.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.31
Покупка 37.31Продажа 37.88
-
EUR
Покупка 40.77Продажа 41.69
- Актуальное
- Важное