Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"За минувшие сутки враг нанес 107 ударов: 93 артобстрела, 10 из РСЗО, 3 атаки БПЛА и авиаудар. Под огнем снова оказались 19 населенных пунктов на линии фронта вокруг Каменского, Орехова и Гуляйполя", - написал чиновник.

Ранее чиновник заявил, что этой ночью во время обстрела Никольского была ранена 34-летняя женщина. Впрочем, позже уточнил, что тяжелые минно-взрывные травмы получил мужчина. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь.