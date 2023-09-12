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РФ за сутки атаковала 9 областей Украины: 2 человека погибли, 10 ранены

12 сентября, 2023 вторник
10:45
Война с Россией

За сутки понедельника, 11 сентября, российские террористы нанесли удары по 9 областям Украины, в результате чего два человека погибли, еще десять получили ранения

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: за сутки россияне совершили 7 обстрелов области, в том числе из минометов, артиллерии и автоматических гранатометов избивали по Новгород-Северскому и Корюковскому районам. На территории Семеновской общины Новгород-Северского района раздавались взрывы в результате пусков неуправляемых авиационных ракет. Информация о пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Сумщина: армия РФ в течение прошедшего дня 25 раз обстреляла пограничные: Краснопольскую, Юнаковскую, Хотинскую, Великописаревскую, Эсманскую, Белопольскую, Зноб-Новгородскую, Середино-Будскую, Путивльскую, Николаевскую общины. В Зноб-Новгородской общине зафиксировали 6 взрывов в результате обстрелов из миномета, также с территории РФ 10 раз избивали из РСЗО. В результате обстрела местный житель получил контузию и ушибы, поврежден частный дом. В Великописаревской общине в результате артобстрела РФ повреждено частное домовладение.

Кроме того, еще дважды враг обстреливал Зноб-Новгородскую общину ночью. По предварительным данным, без человеческих потерь и разрушений.

Днепропетровщина: за сутки российская армия четырежды атаковала Никополь из артиллерии и града. В результате вражеских обстрелов Никополя 24-летний мужчина получил серьезные ранения обеих ног, он в тяжелом состоянии. Еще двое мужчин 47 и 56 лет госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Кроме того, произошло два пожара, их потушили спасатели. Повреждены коммунальное предприятие, магазин, два частных предприятия, учебное заведение, пятиэтажное здание, 5 жилых домов, 5 хозяйственных сооружений, автобус, 3 легковых автомобиля и газопровод.

Россияне еще раз ударили артиллерией по Никополю к вечеру: попали по местному магазину. Пострадавших нет.

Ближе к ночи рашисты атаковали Марганец Никопольского района. Повреждены 7 частных домов, 2 хозяйственные постройки, 3 линии электропередачи и 3 газопровода. Обошлось без жертв и раненых.

Запорожская область: россияне совершили 103 обстрела по 26 населенным пунктам. Степногорск обстреляли из РСЗО, 8 вражеских БПЛА атаковали Новоданиловку, Белогорье, Пятихатки, Плавное и Каменское, 7 авиаударов нанесли по Орехову и Малиновке. Также 87 артиллерийских ударов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Новодаровки, Левадного, Павловки, Роботиного, Малых Щербаков, Степного, Лугового, Лобкового и других городов и сел на линии фронта.

32 объекта инфраструктуры, среди них жилые дома и хозяйственные сооружения, подверглись разрушениям.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник нанес более 15 артиллерийских и минометных обстрелов по гражданской инфраструктуре и населению приграничья, на Купянском направлении - авиационных ударов возле Синьковки и Ивановки.

Кроме того, в селе Снежковка Изюмского района на берегу реки Донец 71-летний мужчина подорвался на противопехотной мине "Лепесток". Его госпитализировали из травмы средней тяжести и ампутировали голень.

Луганщина: за сутки рашисты совершили 143 обстрела. Российская армия нанесла авиационных ударов у Надежды, Новоегоровки, Дибровы, Белогоровки. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадала и Белогоровка. В результате удара по Макеевке погиб человек.

Донетчина: под огнем РФ оказались 14 населенных пунктов: Авдеевка, поселки Большая Новоселка, Нью-Йорк, Курдюмовка, села Старомайорское, Новоселовка Первая, Новоукраинка, Желательное первое, Клищиевка, Юрковка, Орловка, Дилиевка, Ласточкино, Предтеча. В результате обстрелов погиб один человек.

Россияне повредили 8 частных жилых домов, 2 ангара, 2 хозяйственные постройки.

Николаевщина: вчера утром и сегодня ночью враг наносил удары по акватории Очаковской общины. В результате вчерашнего обстрела Очакова повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры. Пострадавших нет.
Кроме того, между населенными пунктами Куцурубского общества зафиксировали вражеские обстрелы по открытой территории.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 75 обстрелов (386 снарядов), из них 3 артиллерийских обстрела по Херсону. Попадания получили районы 22 населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры, админздание, здание амбулатории и учебного заведения Херсонского района. Зафиксировано четыре "прилета" по центральной части села Кизомис: оккупанты попали в административное здание. Пострадавших среди местных жителей нет.

Всего за сутки из-за российской агрессии 6 человек получили ранения. Из-за обстрела амбулатории в селе Станислав пострадали две женщины - 33-летняя фельдшерка и 63-летняя пациентка. В медучреждении повреждены окна и крыша. В результате вражеской атаки Белозерки в одном из домов произошел пожар, также повреждено образовательное учреждение. Пострадали двое мужчин: у 53-летнего местного жителя диагностировали минно-взрывную травму и острую реакцию на стресс, 48-летнего мужчину в состоянии средней тяжести госпитализировали. Во время обстрела российскими войсками села Садово ранения получил 50-летний мужчина.

  • В ООН обнародовали новый отчет о количестве жертв агрессии РФ среди гражданских украинцев: с начала полномасштабной военной агрессии России уже погибли более 9,6 тысяч мирных жителей, и еще более 17,5 тысячи человек были ранены.
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Черниговщина
Донетчина
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