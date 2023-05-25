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РФ за прошедшие сутки обстреляла 13 областей Украины, что привело к человеческим жертвам. Ситуация в регионах

25 мая, 2023 четверг
11:08
Война с Россией

За прошедшие сутки, 24 мая, российские войска обстреляли территорию 13 областей Украины. В результате атаки есть погибшие и раненые

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В Киевской области прошла очередная атака БПЛА. В результате обстрела попаданий не зафиксировано. Однако в результате падения обломков возник лесной пожар. Пожар ликвидирован. Без жертв и разрушений.

Во Львовской области во время ночной воздушной тревоги работала система противовоздушной обороны, сбившая 10 БПЛА "Shahed 136". Попаданий и повреждений не зафиксировано.

Утром в Днестровском районе Черновицкой области вспыхнул пожар, предположительно вызванный падением обломков беспилотника "Shahed 136". Пожар ликвидирован. В результате атаки повреждены три дома. О пострадавших не сообщается.

За прошедшие сутки в Корюковском районе Черниговской области произошло два артиллерийских обстрела. В одном из сел поврежден дом. Пострадавших нет.

В течение ночи и утра в Сумской области противник совершил 7 обстрелов - 2 танковых, 1 РСЗО и 4 из стрелкового оружия по приграничной территории и населенным пунктам.

Обстрелам подверглись Новослободская ОТГ Конотопского района, Великописаревская ОТГ Ахтырского района, Эсманская ОТГ, Шалыгинская ОТГ Шосткинского района. Предварительных данных о потерях нет.

Вчера за сутки российские войска 23 раза открывали огонь на границе, зафиксировано 84 взрыва. Под обстрелом были Великописаревская, Юнаковская, Хотинская, Новослободская и Белопольская ОТГ.

В Хотинской громаде повреждены три дома. В результате обстрела ранения получили двое гражданских лиц. Им оказана необходимая медицинская помощь.

В Юнаковской громаде с территории России с вражеского самолета была выпущена авиационная ракета. В результате попадания этой ракеты повреждено дошкольное учебное заведение. Вооруженные формирования также применили минометные мины, в результате чего произошло четыре взрыва.

В Запорожской области за минувшие сутки враг совершил 78 артиллерийских и два реактивных обстрела по 16 населенным пунктам: селам Гуляйполя, Гуляйпольскому, Степногорску, Зализничному, Ольговскому, Плавням, Полтавке и другим прифронтовым населенным пунктам.
Также поступило 24 сообщения о разрушениях. Опять же повреждены дома и имущество местного населения. Обошлось без жертв.

Утром оккупанты снова атаковали Никополь на Днепропетровщине . Информация о результатах обстрела уточняется. О пострадавших не сообщается.

Вчера российские войска также атаковали Никополь. Враг обстрелял город из тяжелой артиллерии.
Затем атаковали район с помощью беспилотников-камикадзе. Удар пришелся на Марганецкую громаду. Были повреждены частные дома. Без жертв.

Ночью в Харьковской области противник нанес предварительный ракетный удар из зенитно-ракетного комплекса С-300 по селу Циркуны. Ракета упала на землю и повредила жилой дом. О пострадавших не сообщается.

За прошедшие сутки враг открывал огонь из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня по меньшей мере в 18 районах.

В Слобожанском районе из минометов и артиллерии были обстреляны Уды, Ветеринарное, Липцы, Зеленое, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бударки и Землянки.

На Купянском направлении противник продолжал попытки улучшить тактическую ситуацию: неудачные наступательные действия в районе Масютовки, а на Приморском направлении противник провел ряд неудачных наступательных действий в районе Кисловки. Вблизи Кисловки были нанесены авиаудары. Под артиллерийский и минометный огонь противника попали Строевка, Каменка, Красное Первое, Редкодуб, Двуречная, Западная, Табаевка и Берестово.

В селе Александровка Изюмского района в результате неосторожного обращения со взрывоопасными предметами пострадал 33-летний гражданский мужчина. С ранениями его госпитализировали в больницу. В тот же день пиротехнические подразделения ДСНС обследовали территорию площадью 8,16 га и обезвредили 139 взрывоопасных предметов.

В Луганской области враг несколько снизил активность наземного наступления, но не прекратил обстрелы украинских поселков. Несколько дней под вражеским огнем находятся Невское, Белогоровка и Стельмаховка, а также Луганский район. Недавно повреждены дома местных жителей в Невском. Всего за минувшие сутки враг совершил 105 обстрелов (498 снарядов).

За прошедшие сутки российские войска 27 раз открывали огонь в Донецкой области. Под обстрелы РФ попали 12 населенных пунктов: Авдеевка, Константиновка, Курахово, Часов Яр, Великая Новоселка, Новоселовка, Пивничное, Карловка, Николаевка, Новоселовка Первая, Сокол, Ступочки.

Повреждены 14 жилых домов (в том числе одна квартира), одна церковь, один служебный и два частных автомобиля. Также повреждена линия электропередачи, навес железнодорожного депо, пять локомотивов и склад. В результате атаки погиб один человек, 6 человек ранены.

В Одесской области подразделения противовоздушной обороны сбили один беспилотник "Shahed-131/13". Попаданий не зафиксировано.

Ночью подразделения противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожили три вражеских ударных БПЛА "Shahed-131/136" в Николаевской области .
Вчера враг открыл огонь в акватории Очаковской громады. Жертв и разрушений нет.

В Херсонской области российские оккупационные войска совершили 83 обстрела и выпустили 411 снарядов из тяжелой артиллерии, "градов", танков, БПЛА и авиации. Враг обстрелял Херсон 2 раза, выпустив 4 снаряда.

Под обстрелы попали здание завода и общежитие учебного заведения, повреждены жилые дома. В Новотягинке в результате минометных обстрелов возникли пожары в частных домах. Российские войска также обстреляли Ивановку. В результате этого обстрела 60-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована. Всего за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов ранения получили четыре человека.

  • Россияне в ночь на 25 мая совершили атаку на Украину. На западе воздушная тревога продолжалась дольше, в Киевской, Львовской, Николаевской и Одесской областях, а также на Буковине ПВО уничтожила все цели.
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