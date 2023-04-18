РФ за минувшие сутки обстреляла 19 населенных пунктов в Запорожье
За сутки 17 апреля враг четырежды ударил по Запорожской области по разным видам вооружения: РСЗО, авиации и артиллерии
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"За минувшие сутки общины на линии огня потерпели 4 обстрела из РСЗО, 2 авиационных и 55 артиллерийских ударов", - написал чиновник.
Раз враг попал в Малиновку, Плавне, Каменское, Новоданиловку и еще 15 населенных пунктов. К счастью, люди не пострадали. В настоящее время поступило сообщение о поражении 12 объектов инфраструктуры, говорится в сообщении.
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