Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"За минувшие сутки общины на линии огня потерпели 4 обстрела из РСЗО, 2 авиационных и 55 артиллерийских ударов", - написал чиновник.

Раз враг попал в Малиновку, Плавне, Каменское, Новоданиловку и еще 15 населенных пунктов. К счастью, люди не пострадали. В настоящее время поступило сообщение о поражении 12 объектов инфраструктуры, говорится в сообщении.