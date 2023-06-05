РФ за месяц применила против Украины более 300 "шахедов": в британской разведке оценили эффективность массированных ударов
Россия за месяц применила против Украины 300 ударных беспилотников типа Shahed, потому что рассчитывает истощить украинскую ПВО и снизить запасы дорогих ракет
Об этом сообщила британская разведка.
Однако, согласно сообщению, Россия не добилась заметного успеха, ведь Украина нейтрализовала по меньшей мере 90% БПЛА, используя в основном старые и более дешевые средства ПВО и электронные помехи.
"Россия также, вероятно, пыталась обнаружить и нанести удар по украинским силам далеко за линией фронта. Однако Россия по-прежнему очень неэффективна в поражении таких динамических целей на дальних дистанциях из-за своих несовершенных процессов наведения", - отметили в минобороны Великобритании.
За май оккупанты массированно обстреливали Украину чуть ли не каждый день. Киев и область россияне атаковали 17 раз в месяц. В общей сложности, по данным командования Воздушных сил, ПВО сбила 154 ракеты и 403 беспилотника.
Больше всего ракет оккупанты выпустили 29 мая - 37 крылатых ракет и 11 "искандеров".
- 20 апреля в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ продолжает использовать дроны-камикадзе и другие малоточные системы, пытаясь компенсировать нехватку высокоточных ракет и выявить ПВО Украины .
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