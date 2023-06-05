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РФ за месяц применила против Украины более 300 "шахедов": в британской разведке оценили эффективность массированных ударов

5 июня, 2023 понедельник
10:22
Война с Россией

Россия за месяц применила против Украины 300 ударных беспилотников типа Shahed, потому что рассчитывает истощить украинскую ПВО и снизить запасы дорогих ракет

Об этом сообщила британская разведка.

Однако, согласно сообщению, Россия не добилась заметного успеха, ведь Украина нейтрализовала по меньшей мере 90% БПЛА, используя в основном старые и более дешевые средства ПВО и электронные помехи.

"Россия также, вероятно, пыталась обнаружить и нанести удар по украинским силам далеко за линией фронта. Однако Россия по-прежнему очень неэффективна в поражении таких динамических целей на дальних дистанциях из-за своих несовершенных процессов наведения", - отметили в минобороны Великобритании.

За май оккупанты массированно обстреливали Украину чуть ли не каждый день. Киев и область россияне атаковали 17 раз в месяц. В общей сложности, по данным командования Воздушных сил, ПВО сбила 154 ракеты и 403 беспилотника.

Больше всего ракет оккупанты выпустили 29 мая - 37 крылатых ракет и 11 "искандеров".

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