РФ за год санкций смогла накопить около $80 млрд в виде зарубежных активов, - Bloomberg
Россия несмотря на санкции за год полномасштабной войны смогла накопить за границей около трети своих доходов в размере 227 млрд долларов с продажи сырья. Это может стать одним из направлений для новых западных санкций против РФ
Об этом информирует Bloomberg .
По мнению экономических аналитиков издания, из этих средств 80 млрд долларов рассеяны в виде денежных вкладов, недвижимости и инвестиций в аффилированные компании. Они предполагают, что именно этот теневой резерв помогает Москве поддерживать финансы в условиях санкций.
Экономист Международного института стратегических исследований в Великобритании отметила, что Россия смогла накопить один из самых больших профицитов счета текущих операций в новейшей истории из-за того, что Европа не сразу применила санкции против энергетического сектора РФ. Это, по ее мнению, нивелировало эффект от замораживания активов Центробанка в марте 2022 г., поскольку Россия смогла вернуть утраченное.
Так государство-террорист, накапливая активы, смогло получить пополнение, равное примерно 5% ВВП. Это близко к среднему показателю 2009-2013 годов.
Издание пишет, что любые новые доходы, накопленные за границей, могут стать следующим объектом для санкций, особенно в том случае, когда наблюдается их прямая связь с государством. В России в государственной собственности находится значительная часть многих крупных компаний - экспортеров сырья.
Впрочем, даже если правительства западных стран смогут определить владельца таких активов и доказать связь с Россией для того, чтобы применить санкции, доля активов, вероятно, будет меньше ориентировочных оценок.
- 13 марта Европейский Союз продлил еще на полгода персональные санкции против почти 1,5 тыс. физических и 205 юридических лиц из РФ из-за войны против Украины.
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