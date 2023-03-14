РФ за год санкций смогла накопить около $80 млрд в виде зарубежных активов, - Bloomberg

Об этом информирует Bloomberg .

По мнению экономических аналитиков издания, из этих средств 80 млрд долларов рассеяны в виде денежных вкладов, недвижимости и инвестиций в аффилированные компании. Они предполагают, что именно этот теневой резерв помогает Москве поддерживать финансы в условиях санкций.

Экономист Международного института стратегических исследований в Великобритании отметила, что Россия смогла накопить один из самых больших профицитов счета текущих операций в новейшей истории из-за того, что Европа не сразу применила санкции против энергетического сектора РФ. Это, по ее мнению, нивелировало эффект от замораживания активов Центробанка в марте 2022 г., поскольку Россия смогла вернуть утраченное.

Так государство-террорист, накапливая активы, смогло получить пополнение, равное примерно 5% ВВП. Это близко к среднему показателю 2009-2013 годов.

Издание пишет, что любые новые доходы, накопленные за границей, могут стать следующим объектом для санкций, особенно в том случае, когда наблюдается их прямая связь с государством. В России в государственной собственности находится значительная часть многих крупных компаний - экспортеров сырья.

Впрочем, даже если правительства западных стран смогут определить владельца таких активов и доказать связь с Россией для того, чтобы применить санкции, доля активов, вероятно, будет меньше ориентировочных оценок.