РФ за день трижды обстреливала приграничье Сумщины и Черниговщины
Ситуация на 16:00 13 декабря: российские захватчики трижды с начала суток били по населенным пунктам приграничья Сумской и Черниговской области
Об этом информирует оперативное командование "Север".
"По состоянию на 16:00 армия оккупантов трижды обстреляла из минометов и ствольной артиллерии приграничье Черниговщины и Сумщины", - пишет пресс служба.
Первый обстрел зафиксирован с 10:50 до 10:55 – три прихода, вероятно из миномета 120 мм, вблизи Бучков.
Уже через пять минут, с 11:00 и до 11:05 российские захватчики нанесли еще два удара в районе населенного пункта Гай.
С 14:05 до 14:30 зафиксированы 18 приходов, предположительно из ствольной артиллерии, вблизи Кучеровки.
Сообщается, что потерь среди личного состава, техники или местного населения нет. Что касается повреждения гражданской инфраструктуры, то информация не поступала.
- 9 декабря РФ нанесла ракетный удар по Сумщине, а беспилотник сбросил взрывчатку на гражданских - дотла сгорел дом.
- Председатель ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что в течение суток, 12 декабря, оккупанты 38 раз обстреляли три громады в Сумской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.19
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.93
- Актуальное
- Важное