Об этом информирует оперативное командование "Север".

"По состоянию на 16:00 армия оккупантов трижды обстреляла из минометов и ствольной артиллерии приграничье Черниговщины и Сумщины", - пишет пресс служба.

Первый обстрел зафиксирован с 10:50 до 10:55 – три прихода, вероятно из миномета 120 мм, вблизи Бучков.

Уже через пять минут, с 11:00 и до 11:05 российские захватчики нанесли еще два удара в районе населенного пункта Гай.

С 14:05 до 14:30 зафиксированы 18 приходов, предположительно из ствольной артиллерии, вблизи Кучеровки.

Сообщается, что потерь среди личного состава, техники или местного населения нет. Что касается повреждения гражданской инфраструктуры, то информация не поступала.

9 декабря РФ нанесла ракетный удар по Сумщине, а беспилотник сбросил взрывчатку на гражданских - дотла сгорел дом.

Председатель ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что в течение суток, 12 декабря, оккупанты 38 раз обстреляли три громады в Сумской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb