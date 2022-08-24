Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

От российских обстрелов 24 августа пострадала Эсманская, Зноб-Новгородская и Белопольская громады. Обошлось без жертв и серьезных разрушений.

"Эсманская громада: после 10:00 7 прилетов из миномета. И около 15:00 4 прилета из ствольной артиллерии. Зноб-Новгородская громада: в полдень 5 минометных взрывов. Белопольская громада: после 18:40 минометный обстрел - 16 приходов", – пишет Живицкий.

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