РФ за 24 августа ударила по трем громадам Сумщины
За день, 24 августа, российский агрессор обстрелял три громады Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
От российских обстрелов 24 августа пострадала Эсманская, Зноб-Новгородская и Белопольская громады. Обошлось без жертв и серьезных разрушений.
"Эсманская громада: после 10:00 7 прилетов из миномета. И около 15:00 4 прилета из ствольной артиллерии. Зноб-Новгородская громада: в полдень 5 минометных взрывов. Белопольская громада: после 18:40 минометный обстрел - 16 приходов", – пишет Живицкий.
- В начале суток, 24 августа, россияне обстреляли Запорожье .
- От российских обстрелов также пострадал Днепр.
- В ночь с 23 на 24 августа российский агрессор также ударил по Новобаварскому району Харькова.
- 24 августа около 11:00 противовоздушная оборона сбила ракету российских оккупантов над Черкасчиной.
- Днем в Винницкой области противовоздушная оборона сбила вражеский объект.
- Российские оккупанты попали в военную инфраструктуру Миргорода на Полтавщине.
- Около 17:00 Россия обстреляла Хмельницкую область .
- В Днепропетровской области российский агрессор нанес ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино, известно о 15 погибших.
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