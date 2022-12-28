Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал дипломат, бывший постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

"Я бы говорил не об исключении из членов ООН РФ, а о лишении полномочий в ООН и во всех организациях системы ООН. В декабре 1991 года Россия не прошла установившуюся и зафиксированную в уставе ООН процедуру вступления. Они лишь поменяли табличку с названием страны. Вопрос не рассматривался, не обсуждался, не голосовался", - отметил он.

По словам Ельченко, никаких решений о вступлении России в состав ООН не принималось ни Советом Безопасности, ни Генассамблеей.

Читайте также: В МИД Польши заявили, что международное право позволяет исключить Россию из ООН

"Во-вторых, почему Государственная дума РФ до сих пор не ратифицировала устав ООН. Украина переподтвердила ратификацию в 1991 году. Даже это не было сделано, там просто поменяли табличку на основании письма Ельцина и очень сомнительной декларации саммита СНГ, которую не все страны подписали. Решение о вступлении должно быть одобрено на основании рекомендаций Совета Безопасности ООН, который бы потом был утвержден Генассамблеей. Как это было, по меньшей мере, полтора десятка раз в истории организации. Последний - это Чехия и Словакия после разделения и все 6 бывших республик Югославии", - подчеркнул дипломат.

Читайте также: Большинство стран не поддерживают исключение России из Совбеза ООН, - МИД Эстонии

Он подчеркнул, что Россия – это единственный случай в истории ООН, когда страна никогда не была принята, но является членом организации.

"Возможно, Россия так вызывающе себя и ведет в мире, ведь она никоим образом юридически не связана с нормами или принципами Устава ООН, потому что она никогда его не ратифицировала", - подытожил Ельченко.

Украина подала официальный запрос на исключение России из Совбеза ООН и самой организации.