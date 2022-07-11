РФ взяла "паузу", ведь ВСУ уничтожили склады боеприпасов в тылу и россиянам нечем воевать, - военный эксперт Притула
Полковник запаса СБУ Михаил Притула рассказал, что страна-агрессор Россия взяла оперативную "паузу", ведь ВСУ уничтожили много складов боеприпасов в тылу, поэтому россиянам нечем воевать
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Оперативная пауза, как это назвали россияне, - это не жест доброй воли, а вынужденное действие, ведь Вооруженные силы Украины разгромили склады тылового обеспечения российских войск. Оккупантам просто стало нечем стрелять, а все их машины превратились в лом. Россияне не имеют боеприпасов и горючего", - отметил Притула.
Военный эксперт объяснил, что российские захватчики используют те боеприпасы, которые у них есть, а когда они закончатся наступать не будет возможности.
"Россияне продолжают боевые действия, продолжают наступать, но оружие осталось только на передке. Далее у них возникает вынужденная оперативная пауза, чтобы перестроить цепочки поставок снарядов. Для нас это хорошо, ведь оккупанты используют остатки вооружения, а дальше у них возникает оперативная пауза, к которой принудили их Вооруженные силы Украины", - заметил Михаил Притула.
- 7 июля в результате "хлопков" оккупанты лишились большого количества боеприпасов и горючего.
- В день, 8 июля, украинские защитники уничтожили 5 складов боеприпасов РФ на временно оккупированных территориях.
- 9 июля военнослужащий ВСУ Анатолий Козловский заявил, что если бы у ВСУ были ракеты дальностью поражения до 300 км, страна-агрессор Россия перешла бы к обороне.
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