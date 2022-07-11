Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Оперативная пауза, как это назвали россияне, - это не жест доброй воли, а вынужденное действие, ведь Вооруженные силы Украины разгромили склады тылового обеспечения российских войск. Оккупантам просто стало нечем стрелять, а все их машины превратились в лом. Россияне не имеют боеприпасов и горючего", - отметил Притула.

Военный эксперт объяснил, что российские захватчики используют те боеприпасы, которые у них есть, а когда они закончатся наступать не будет возможности.

"Россияне продолжают боевые действия, продолжают наступать, но оружие осталось только на передке. Далее у них возникает вынужденная оперативная пауза, чтобы перестроить цепочки поставок снарядов. Для нас это хорошо, ведь оккупанты используют остатки вооружения, а дальше у них возникает оперативная пауза, к которой принудили их Вооруженные силы Украины", - заметил Михаил Притула.

7 июля в результате "хлопков" оккупанты лишились большого количества боеприпасов и горючего.

В день, 8 июля, украинские защитники уничтожили 5 складов боеприпасов РФ на временно оккупированных территориях.

9 июля военнослужащий ВСУ Анатолий Козловский заявил, что если бы у ВСУ были ракеты дальностью поражения до 300 км, страна-агрессор Россия перешла бы к обороне.

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