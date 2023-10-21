Об этом сообщает пропагандистское издание Риа.Новости.

В МИД России был вызван временный поверенный по делам Чехии в РФ Ян Ондржейко.

Россияне заявили ему решительный протест в ответ на резкие заявления МИД Чехии о российской позиции в ситуации в Украине, в том числе о заявлениях Праги о причастности армии РФ к ударам по гражданской инфраструктуре в населенном пункте Гроза в Харьковской области, где погибли 59 человек.

"Дипломату указали на непристойную роль Праги в украинском конфликте, активную поддержку Киева, накачку ВСУ вооружениями. Попытки Чехии, закрывающей глаза на преступления Киева, выступать поборником прав человека и гуманитарных ценностей несостоятельны", - заявили в МИД РФ, сообщают пропагандисты из Риа. Новости.

Что известно о трагедии в Грозе

5 октября Россия обстреляла село Гроза Харьковской области, в результате чего погибли по меньшей мере 50 человек, еще 6 получили ранения. Рашисты попали в кафе, где в то время проходил поминальный обед. Зафиксировано попадание ракеты "Искандер-М".

Верховный комиссар ООН по правам человека направил полевую группу для расследования российского удара по поселку Гроза в Харьковской области.

По состоянию на 7 октября правоохранители идентифицировали 48 погибших. Специалисты отобрали образцы ДНК не менее 16 родственников. Еще 79 образцов из неопознанных тел и фрагментов останков, к тому времени, прогоняли через ДНК-комплекс АNDE.

Позже, 9 октября, стало известно о 49 идентифицированных телах жителей села Гроза.

10 октября полиция заявила, что число погибших возросло до 53 человек. В общей сложности в полицию поступило 22 заявления о без вести пропавших в селе Гроза, из них 4 сообщения не подтвердились – люди нашлись, 13 человек идентифицированы среди изъятых тел. Пропавшими без вести оставались 5 человек. С 5 октября следователи и криминалисты круглосуточно работали над установлением лиц погибших. За это время проведено 288 ДНК-исследований.

Правоохранители установили вероятных наводчиков удара РФ по Грозе – местных братьев-экскопов, сбежавших к оккупантам. Как сообщается, старший брат узнал от местных, кто придет на поминки, когда они состоятся и где именно. Он передал эти данные своим российским руководителям, которые решили обстрелять гражданский объект.

Криминалисты полиции идентифицировали тела 59 местных жителей, погибших в результате вражеского удара россиян 5 октября 2023 по поселку Гроза Харьковской области.