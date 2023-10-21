Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией РФ вызвала временного поверенного в делах Чехии в ответ на активную позицию страны по поддержке Украины

РФ вызвала временного поверенного в делах Чехии в ответ на активную позицию страны по поддержке Украины

21 октября, 2023 суббота
16:31
Война с Россией Чехия Украина

После заявлений МИД Чехии в поддержку Украины о причастности России к ракетному удару в селе Гроза на Харьковщине, где погибли 59 человек, РФ вызвала временного поверенного в делах Чехии

Об этом сообщает пропагандистское издание Риа.Новости.

В МИД России был вызван временный поверенный по делам Чехии в РФ Ян Ондржейко.

Россияне заявили ему решительный протест в ответ на резкие заявления МИД Чехии о российской позиции в ситуации в Украине, в том числе о заявлениях Праги о причастности армии РФ к ударам по гражданской инфраструктуре в населенном пункте Гроза в Харьковской области, где погибли 59 человек.

"Дипломату указали на непристойную роль Праги в украинском конфликте, активную поддержку Киева, накачку ВСУ вооружениями. Попытки Чехии, закрывающей глаза на преступления Киева, выступать поборником прав человека и гуманитарных ценностей несостоятельны", - заявили в МИД РФ, сообщают пропагандисты из Риа. Новости.

Что известно о трагедии в Грозе

5 октября Россия обстреляла село Гроза Харьковской области, в результате чего погибли по меньшей мере 50 человек, еще 6 получили ранения. Рашисты попали в кафе, где в то время проходил поминальный обед. Зафиксировано попадание ракеты "Искандер-М".

Верховный комиссар ООН по правам человека направил полевую группу для расследования российского удара по поселку Гроза в Харьковской области.

По состоянию на 7 октября правоохранители идентифицировали 48 погибших. Специалисты отобрали образцы ДНК не менее 16 родственников. Еще 79 образцов из неопознанных тел и фрагментов останков, к тому времени, прогоняли через ДНК-комплекс АNDE.

Позже, 9 октября, стало известно о 49 идентифицированных телах жителей села Гроза.

10 октября полиция заявила, что число погибших возросло до 53 человек. В общей сложности в полицию поступило 22 заявления о без вести пропавших в селе Гроза, из них 4 сообщения не подтвердились – люди нашлись, 13 человек идентифицированы среди изъятых тел. Пропавшими без вести оставались 5 человек. С 5 октября следователи и криминалисты круглосуточно работали над установлением лиц погибших. За это время проведено 288 ДНК-исследований.

Правоохранители установили вероятных наводчиков удара РФ по Грозе – местных братьев-экскопов, сбежавших к оккупантам. Как сообщается, старший брат узнал от местных, кто придет на поминки, когда они состоятся и где именно. Он передал эти данные своим российским руководителям, которые решили обстрелять гражданский объект.

Криминалисты полиции идентифицировали тела 59 местных жителей, погибших в результате вражеского удара россиян 5 октября 2023 по поселку Гроза Харьковской области.

Мир
Россия
Чехия
Харковщина
воєнні злочини Росії
Мир про Украину
Читайте также:
21 октября, 2023 суббота
В ISW рассказали об успехах операции ВСУ на левобережье Херсона
окупанти
20 октября, 2023 пятница
РФ имеет еще около 4 млн артснарядов, – разведка Эстонии
21 октября, 2023 суббота
В Пентагоне рассказали, чем Китай помогает России в войне против Украины
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.38
    Покупка 37.38
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.7
    Продажа 40.63
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
21 октября
17:23
Обновлено
"Брусчатка никого не спасет": в Киеве, Одессе и Днепре под стенами городских администраций прошли акции протеста
16:50
Украина Турция
Зеленский обсудил с Эрдоганом следующий раунд переговоров по Формуле мира
16:45
Удар РФ по Бериславу 19 октября: под завалами обнаружили тело женщины
16:40
Эксклюзив
Верховный суд Украины
Общественная деятельница Федорив объяснила угрозу новых законопроектов по контролю высшего органа судебной власти Украины
16:12
Алексей Данилов
Объекты вокруг Москвы станут мишенями для украинского оружия, - Данилов
16:05
OPINION
Страшно бывает потом. В конце кино
15:38
Россияне заявили о работе ПВО над Ростовской областью
15:37
OPINION
Николай Княжицкий
Принятый в первом чтении закон – против русской церкви, хотя только на бумаге
15:35
Эксклюзив
Наступление противника идет по всему участку российско-украинского фронта протяженностью 1000 км, – военный эксперт Снегирев
15:30
Минздрав Палестины заявил, что количество погибших в Газе возросло до 4385
15:25
Обзор
Борьба Украины за Евро-2024, новый тренер "Шахтера" и намеки Усика об окончании карьеры: обзор украинского спорта за неделю
15:23
Норвегия выделит около $1,1 млн администрации ООН по вопросам помощи и реабилитации на их работу в Газе
15:09
Обновлено
Ради развлечения залезли на вагон: на Одесчине в результате удара током погиб подросток, еще один получил ожоги
15:06
Финляндия подозревает контейнеровоз из Китая в повреждении газопровода, ведущего в Эстонию
14:57
Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы: местные видят черный дым
14:44
Враг обстрелял громаду на Херсонщине: ранен местный житель
14:43
Многие люди без иммунитета: в Минздраве рассказали, как защититься от кори
14:41
Боевики ХАМАСа держат в заложниках 210 человек
14:25
На Харьковщине начался отопительный сезон, но россияне атакуют критическую инфраструктуру области
14:24
Россияне ударили из артиллерии по Никополю на Днепропетровщине: погиб человек
14:24
Каждая пятая ракета ХАМАС падает на сектор Газы, - ЦАХАЛ
14:17
Эксклюзив
Пекин не заинтересован в провоцировании второй точки кипения: политик Чех об отношении Китая к войне на Ближнем Востоке
14:03
"Надеюсь, что Израиль перестанет существовать": турецкий политик из партии Эрдогана заявил, что молится за Гитлера
14:00
OPINION
МВФ существенно улучшил прогноз экономического роста Украины
13:59
Не зерном единым: украинские металлурги стремятся возобновить экспорт морскими путями
13:51
"Вокруг столицы построена многоуровневая система противовоздушной обороны": глава КМВА Попко о защите неба над Киевом
13:49
Деньги
Более 5,6 млрд грн в октябре направлено на выплаты для ВПЛ
13:39
Эксклюзив
Глен Грант
Полковник Грант рассказал, какие события могут привести к Третьей мировой войне
13:18
Инфографика
Курс валют на 21 октября: сколько стоят евро и доллар
13:08
У посольства Израиля на Кипре произошел взрыв: полиция задержала выходцев из Сирии
13:05
В Украину вернули еще троих похищенных россиянами детей
12:55
На Тузловские лиманы прилетело рекордное количество розовых фламинго
12:53
Палестина
Франция отправит спецрейс с гуманитарной помощью палестинцам
12:38
После уничтожения ХАМАС в секторе Газы при поддержке ООН и арабских стран создадут новую администрацию, - СМИ
12:29
Беларусь планирует вызвать жителей в военкоматы через смс-рассылку
12:28
Германия выделит на восстановление Украины еще 200 миллионов евро
12:15
Без света остаются потребители в 6 приграничных и прифронтовых областях Украины: ситуация в энергосистеме по состоянию на 21 октября
12:11
Минобороны упростило допуск беспилотников и РЭБ к эксплуатации
12:02
Обновлено
Армия РФ вывела в Черное море ракетоноситель с 4 "калибрами"
12:02
OPINION
Почему в Украине выносят приговоры мертвым душам и беглецам
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV