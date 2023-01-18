РФ вывезла десятки тысяч детей из Украины и не дает информацию о них, - Лубинец
По крайней мере одна семья украинцев воссоединилась благодаря коммуникации между уполномоченными по правам человека Украины и РФ
Об этом украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил в эфире Еспресо .
"Мы подняли вопрос об украинских детях. Они официально информацию не дают, но (омбудсмен РФ, - ред.) Москалькова проинформировала меня. По ее информации, есть группа украинских детей, которые не хотят находиться на территории РФ, а хотят уехать. Сообщить их данные они отказались, но мы достигли компромисса. Я официально собираю информацию относительно тех, кто ищет детей, - если они найдутся на территории РФ, то Москалькова сделает все, чтобы их вернуть домой", - отметил он.
По словам Лубинца, этот процесс проходит и сейчас.
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"У нас есть положительный трек по возвращению детей, где она лично помогала. Это не массово, но по крайней мере одна семья воссоединилась благодаря коммуникации между нами. Я очень надеюсь, что эта работа будет глобально расширена. По нашей информации, речь идет о десятках тысяч украинских детей, которых принудительно вывезли на территорию РФ. Мы хотим сделать все, чтобы они вернулись домой", - подытожил омбудсмен.
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