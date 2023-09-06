РФ вывела в Черное море ракетоноситель с 8 "калибрами"
На среду, 6 сентября, на боевом дежурстве в Черном море находится девять российских кораблей, среди них - один ракетоноситель, с общим залпом до 8 "калибров"
Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.
Тем временем в Азовском море находится один вражеский корабль, а в Средиземном – два. Ракетоносители отсутствуют.
За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом к Азовскому морю совершили 19 судов, из них 5 двигалось в направлении пролива Босфор. К Черному морю проход совершили 10 судов, из них 3 – в направлении пролива Босфор.
- Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов объяснил , почему РФ не наносит удары с акватории Средиземного моря, хотя имеет технические возможности это делать.
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