РФ вывела в Черное море ракетоноситель с 8 "калибрами"

Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

Тем временем в Азовском море находится один вражеский корабль, а в Средиземном – два. Ракетоносители отсутствуют.

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом к Азовскому морю совершили 19 судов, из них 5 двигалось в направлении пролива Босфор. К Черному морю проход совершили 10 судов, из них 3 – в направлении пролива Босфор.