РФ вывела в Черное море ракетоноситель с 8 "калибрами"
По состоянию на утро 5 июня Россия удерживает на боевом дежурстве в Черном море шесть кораблей. Среди них есть один ракетоноситель, снаряженный 8 "калибрами"
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
В Азовском море находится один вражеский корабль, но ракет на нем нет.
В то же время Россия убрала все свои корабли из Средиземного моря.
- 4 июня российские оккупационные войска удерживали на боевом дежурстве в Черном и Азовском морях 12 кораблей, ракетоносителей среди них не было.
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