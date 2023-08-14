РФ вывела в Черное море фрегат "Адмирал Макаров" с 8 "калибрами"

Об этом информирует спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

В акваторию Черного моря РФ вывела фрегат "Адмирал Макаров". Суммарный залп до 8 ракет типа "Калибр".

В то же время по состоянию на 11:30 в Черном море на дежурстве находились 7 вражеских кораблей, ракетоносителей среди них не было.

Справочно. "Адмирал Макаров" - военное судно ВМФ России, третий фрегат проекта 11356Р ("Буревестник"), класса "Адмирал Григорьевич", флагман и один из новейших кораблей русского флота. Дислоцируется во временно оккупированном россиянами Севастополе.

По данным Википедии, судном руководит бывший украинский военный, уроженец Винницкой области Григорий Бреев, который в 2014 году изменил присяге и присягнул ВС РФ.

Ночная атака ракетами в Одессу

В ночь на 14 августа российские террористы атаковали Одессу ракетами и дронами.

Председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук отметил , что враг трижды атаковал ночью регион, применив две волны ударных дронов, общим количеством 15 штук, и 8 ракет морского базирования типа "калибр".

Силам противовоздушной обороны удалось отразить все атаки врага. В результате сбития ракет, которые противник направил в центр Одессы, обломками повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет.

Как впоследствии сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате российской атаки трое пострадавших - сотрудники супермаркета.

По его словам, сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.