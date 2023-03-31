РФ вывела в Черное море еще один ракетоноситель: возможный залп "калибров" будет достигать 12 единиц
По состоянию на 31 марта российская армия вывела на боевое дежурство в Черном море два ракетоносителя, залп может достигать 12 крылатых ракет "Калибр"
Об этом сообщили в ОК "Юг".
Днем 31 марта военные сообщили, что Россия вывела на боевое дежурство в Черное море фрегат, который может нести до 8 крылатых ракет "Калибр".
"Таким образом, в настоящее время в Черном море корабельная группировка вражеского недофлота состоит из 11 кораблей, среди которых 2 ракетоносителя с потенциально возможным залпом в 12 ракет", - отметили в командовании.
- Напомним, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк констатировала, что некоторые запасы "калибров" у россиян в Черном море все же есть, однако взрывы на железнодорожных путях в Джанкое ограничили их количество.
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