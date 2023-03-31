Об этом сообщили в ОК "Юг".

Днем 31 марта военные сообщили, что Россия вывела на боевое дежурство в Черное море фрегат, который может нести до 8 крылатых ракет "Калибр".

"Таким образом, в настоящее время в Черном море корабельная группировка вражеского недофлота состоит из 11 кораблей, среди которых 2 ракетоносителя с потенциально возможным залпом в 12 ракет", - отметили в командовании.