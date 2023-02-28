РФ вывела в Черное море две ракетоносители: враг ищет новую более результативную тактику, - Гуменюк
Увеличение количества российских кораблей в Черном море свидетельствует о том, что они пытаются найти новую тактику для нанесения более результативных ударов.
Об этом сообщила начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.
По ее словам, увеличение количества кораблей РФ в Черном море связано с тем, что врагу не всегда спокойно в бухтах, считаемых своими пунктами базирования.
Гуменюк добавила, что россияне пытаются играть мышцами, выведя в море большие десантные корабли.
"Но то, что увеличилось количество ракетоносителей, и то, что это подводные ракетоносители, пуск с которых для обнаружения противовоздушной обороны затруднен, может говорить о той самой новой тактике, которую они изыскивают, чтобы ракетные удары были более результативными", - сказала Гуменюк.
- Отметим, ранее Оперативное командование "Юг" сообщило , что Россия 27 февраля вечером увеличила корабельную группировку в Черном море. Там зафиксировали два подводных ракетоносителя, имеющих на борту до 8 ракет "Калибр". Также 3 больших десантных корабля. Всего в Черном море сейчас находятся 12 вражеских кораблей.
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