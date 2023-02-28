Об этом сообщила начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, увеличение количества кораблей РФ в Черном море связано с тем, что врагу не всегда спокойно в бухтах, считаемых своими пунктами базирования.

Гуменюк добавила, что россияне пытаются играть мышцами, выведя в море большие десантные корабли.

"Но то, что увеличилось количество ракетоносителей, и то, что это подводные ракетоносители, пуск с которых для обнаружения противовоздушной обороны затруднен, может говорить о той самой новой тактике, которую они изыскивают, чтобы ракетные удары были более результативными", - сказала Гуменюк.