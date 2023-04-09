РФ вывела в Черное море два ракетоносителя с восемью "калибрами" на борту

Об этом в эфире телемарафона сказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Враг продолжает держать корабельную группировку в Черном море, которая имеет еще и ракетоносители. Сейчас они используют подлодки, их две, увеличили с прошлых суток до двух, поэтому ракетный залп может достигать 8 ракет. Напомню, пуск с подводной лодки сложнее выявить нашим средствам ПВО и это означает, что при объявлении воздушной тревоги нужно действовать максимально оперативно", – сказала Гуменюк.

Кроме того, она также напомнила о минной опасности.

"После штормовой погоды, сейчас, когда потеплело, море может приносить неприятные сюрпризы к побережью, поэтому нужно следить и помнить о необходимости соблюдения дистанции до среза воды - хотя бы 200 метров, не приближаться ближе", - сказала Гуменюк.