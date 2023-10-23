РФ вывела в Черное море два ракетоносителя с 16 "калибрами"
По состоянию на утро 23 октября на боевом дежурстве в Черном море находятся два корабля РФ, являющихся носителями крылатых ракет. Общий залп составляет до 16 "калибров"
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
В Азовском море дежурит один вражеский корабль, но он не является носителем ракет.
В Средиземном море находятся три вражеских корабля, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп составляет до 8 ракет.
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов объяснил , почему РФ не наносит удары с акватории Средиземного моря, хотя имеет технические возможности это делать. По его словам, это связано с необходимостью захода кораблей во внутренние воды других стран и пролетом этих ракет через воздушное пространство стран-членов НАТО.
- 22 октября в Черном море было 7 кораблей, но ракетоносители находились в пунктах базирования.
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