РФ вывела в Черное море два ракетоносителя с 16 "калибрами"

Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

В Азовском море дежурит один вражеский корабль, но он не является носителем ракет.

В Средиземном море находятся три вражеских корабля, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп составляет до 8 ракет.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов объяснил , почему РФ не наносит удары с акватории Средиземного моря, хотя имеет технические возможности это делать. По его словам, это связано с необходимостью захода кораблей во внутренние воды других стран и пролетом этих ракет через воздушное пространство стран-членов НАТО.