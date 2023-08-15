Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

Отмечается, что в Азовском море находится один вражеский корабль, в Средиземном море – восемь кораблей, среди них – два ракетоносителя, общий залп которых может достигать 24 "калибров".

За сутки в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому проливу к Азовскому морю совершили 17 судов, из них 2 двигались в направлении пролива Босфор. К Черному морю проход совершили 28 судов, из них 3 – в направлении пролива Босфор.