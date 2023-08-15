РФ вывела в Черное море 7 кораблей, ракетоносителей среди них нет
По состоянию на 15 августа на боевом дежурстве в Черном море находятся семь вражеских кораблей, при этом носителей крылатых ракет типа "калибр" среди них нет
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
Отмечается, что в Азовском море находится один вражеский корабль, в Средиземном море – восемь кораблей, среди них – два ракетоносителя, общий залп которых может достигать 24 "калибров".
За сутки в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому проливу к Азовскому морю совершили 17 судов, из них 2 двигались в направлении пролива Босфор. К Черному морю проход совершили 28 судов, из них 3 – в направлении пролива Босфор.
- В ночь на 15 августа армия РФ совершила масштабную ракетную атаку на Украину. Пока известно о попадании по домам и предприятиям в Днепре, Львове, Луцке и Смиле на Черкасчине. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие и разрушения. Подробнее – читайте по ссылке .
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