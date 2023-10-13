РФ вывела в Черное море 6 кораблей, один из них – ракетоноситель
13 октября россияне вывели на боевое дежурство в Черном море шесть кораблей, два из которых являются носителями крылатых ракет. Впрочем, пока они не снаряжены "калибрами"
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
В Азовском море находится один вражеский корабль, а в Средиземном – четыре. Однако среди них нет ракетоносителей.
При этом оккупанты могут за считанные часы вывести ракетоносители в море и начать обстрел. Также РФ может снарядить ракетоносители и осуществить обстрел непосредственно из пункта базирования.
Фото: пресс-служба ВМС
Крылатую ракету "Калибр" впервые представили широкой публике на Международном авиационно-космическом салоне в 1993 году. Разработкой оружия занималось конструкторское бюро "Новатор". Однако ракета не новаторская, потому что над ней начали работать еще во времена СССР. Фактически ее скопировали с американской крылатой ракеты Tomahawk. Крылатая ракета "Калибр" имеет скорость движения 180 - 240 м/с, летит на малых высотах и фактически может лавировать с учетом рельефа местности. Дальность полета по морским целям достигает 375 км, а по наземным – 2,5 тыс. км.
- 11 октября в Черном море дежурили три вражеских корабля , два из которых были носителями "калибров".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.38 Покупка 37.38Продажа 38.1
- EUR Покупка 39.71Продажа 40.73
- Актуальное
- Важное