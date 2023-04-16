РФ вывела в Черное море 2 ракетоносителя, залп "калибров" может достичь 8 единиц
По состоянию на утро 16 апреля в Черном море Россия вывела на боевое дежурство 7 кораблей, два из них – носители "калибров", залп крылатых ракет может достигнуть 8 единиц
Об этом сообщили в Военно-Морских силах.
По состоянию на 11:00 16 апреля в Черном море Россия вывела на боевое дежурство 7 кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – до 8 ракет.
"В Азовском море – 1 вражеский корабль; В Средиземном море на боевом дежурстве находится до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – до 20 ракет", – добавили в ВМСУ.
- Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает , что Украина будет использовать для освобождения временно оккупированного Крыма любое незапрещенное оружие.
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