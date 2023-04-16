РФ вывела в Черное море 2 ракетоносителя, залп "калибров" может достичь 8 единиц

Об этом сообщили в Военно-Морских силах.

По состоянию на 11:00 16 апреля в Черном море Россия вывела на боевое дежурство 7 кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – до 8 ракет.

"В Азовском море – 1 вражеский корабль; В Средиземном море на боевом дежурстве находится до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – до 20 ракет", – добавили в ВМСУ.